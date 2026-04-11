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大鵬灣帆船生活節開跑 辣妹水上鋼鐵人表演吸睛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，由「水上鋼鐵人特技秀」揭開序幕。記者潘奕言／攝影
「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，由「水上鋼鐵人特技秀」揭開序幕。記者潘奕言／攝影

「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，主辦單位大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府攜手邀請韓國超人氣IP「Kakao Friends」進駐，打造大鵬灣成為海陸樂園。開幕活動由「水上鋼鐵人特技秀」揭開序幕，精彩表演吸引民眾觀賞。

開幕活動「水上鋼鐵人特技秀」的表演者在碧海藍天下高速馳騁、騰空翻轉，展現極致力與美，瞬間點燃現場氣氛，現場驚呼連連。現場也有許多Kakao Friends超萌角色，吸引大批粉絲與小朋友到場朝聖合影。

今年活動自4月1日至20日舉辦，海洋運動包括無動力帆船繞灣賽，及重型帆船橫渡賽，展現海洋運動觀光。現場也有特色美食、文創品牌及屏東在地創生團隊小旅行遊程等，並規畫了兒童劇場、水池遊戲區、日落寵物瑜珈，邀民眾帶著毛小孩一起享受療癒時光。

鵬管處表示，除了現場活動外，也鼓勵遊客規畫2至3日的深度旅遊，入住周邊特色旅宿，體驗大鵬灣之美。除了可以單車漫遊海灣秘境或搭乘遊湖船欣賞開橋秀外，入夜後也能漫步於「雲光島」及新亮點「月漫步道」，感受大鵬灣獨有的浪漫夜色。相關活動資訊可至「2026 大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢。

「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，由「水上鋼鐵人特技秀」揭開序幕。記者潘奕言／攝影
「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，由「水上鋼鐵人特技秀」揭開序幕。記者潘奕言／攝影

「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，海洋運動包括無動力帆船繞灣賽及重型帆船橫渡賽。圖／鵬管處提供
「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕，海洋運動包括無動力帆船繞灣賽及重型帆船橫渡賽。圖／鵬管處提供

「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕。記者潘奕言／攝影
「2026大鵬灣帆船生活節」今天在大鵬灣濱灣碼頭開幕。記者潘奕言／攝影

大鵬灣 國家風景區 屏東縣政府

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