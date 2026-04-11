戰爭衝擊釀缺料危機！高雄瀝青吃緊 路平工程恐撐不過下個月

中東戰事衝擊瀝青供應，高雄道路挖掘申請量由七百件驟降至七件，綠營民代指市府六月底恐因瀝青斷料，道路工程陷入停擺。藍營議員指瀝青價格上漲，料源緊縮，施工卻未優先排入危險路段，應變不足。工務局坦言瀝青無法隨叫隨到，現階段只能看庫存派工。

議員林智鴻昨質詢表示，高雄純瀝青需求一年約一點五八萬公噸，中東戰事後，瀝青嚴重短缺，民間施作業者傳言市府六月前暫停路平專案，僅做搶修、補洞，恐影響道路品質及行車安全。道路補丁過多或開挖後無法鋪平，都讓交通風險放大。

工務局長楊欽富回應，瀝青供應緊縮，不再隨叫隨到，未來會採取工料管制，路平工程到四月沒有問題，五月起工程進度可能受影響。現階段採取看庫存派工模式，庫存達一定量才會安排道路鋪設，若供料吃緊，則回歸市場機制，由業者自行調度料源。至於價格，若原物料波動持續擴大，調價與否須依工程會函示辦理。

議員邱于軒說，瀝青價格上漲百分之卅五，市府鋪路排程卻按通報先後順序，看不到任何應變。像八八快速道路橋下內側道路與轉彎處嚴重破損，大型車輛頻繁行駛，機車隨時可能摔車，但遲未改善，市府應依道路破損程度、車流量與安全風險優先排序，而不是先報先鋪。另瀝青若不重新檢討單價，廠商無利可圖，恐影響投標意願，甚至衍生偷工減料風險。

工務局長楊欽富回應，現行道路鋪設將視供料狀況滾動調整，排序爭議則由道工處全面盤點，另也著手檢討契約單價與開口契約機制，降低對發包的影響。