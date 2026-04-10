為140萬勞工慶祝 高雄五一勞動節系列活動開跑

高雄市勞工局今天在捷運美麗島站舉行五一勞動節活動啟動記者會。勞工局長江健興表示，五一勞動節今年首度成為國定假日，未來將持續努力推動勞退新制6%提撥率調升。

勞工局今天舉行勞動節系列活動啟動記者會，江健興致詞時表示，高雄的140萬名勞工是城市進步重要支柱，其中包含約5萬名外籍移工，百萬勞工成就了高雄快速發展，近年勞動節活動也特別納入移工身影，展現多元平權與族群融合，希望所有勞工都能在高雄安居樂業。

江健興指出，過去擔任全國產業總工會理事長時，心心念念兩件大事，其一是五一勞動節改為國定假日，今年終於開始達成；另一件則是勞退新制6%提撥率的提高，這仍是未竟之事，未來他會在體制內盡力協助，與各界共同努力優化勞動環境。

勞工局今年五一勞動節活動以「高雄五恁．團結五伊」為主軸，系列活動11日起開跑，活動內容涵蓋勞工健康、職業安全、勞工表揚及徵才活動等。

勞工局表示，今年活動內容豐富，明日將於福誠高中舉辦「雄愛健走」；18日在高雄港旅運中心舉辦「職業安全衛生日」觀摩；25日則有模範勞工表揚。

此外，5月16日有大型徵才活動、5月24日推出勞工大學斜槓創業展，並於5月30日在衛武營榕樹廣場以「深愛築夢－創業市集」作為壓軸。

江健興說，市長陳其邁最重視工安，職場安全永遠是第一優先，企業應落實工安管理，市府也將持續傾聽基層心聲，提升整體勞工福祉。