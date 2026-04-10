高雄設數位遊牧據點 與日簽MOU拚亞洲遠距人才樞紐

高雄市府與國家發展委員會今天在駁二舉辦「遊牧臺灣－高雄據點」啟航儀式，宣布數位遊牧高雄據點啟動，並與日本熊本市簽合作備忘，將深化台日新創團隊與數位遊牧社群交流。

高雄市政府今天在駁二青創基地Pinway8號倉庫設立數位遊牧高雄據點，活動中市府青年局青創基地Pinway與日本熊本市新創基地XOSS POINT.簽署合作備忘錄（MOU），將透過資源共享與據點串聯，強化高雄在亞洲創新網絡中節點角色。

國發會副主委詹方冠表示，台灣具備良好治安與科技基礎，在經濟與創業環境表現亮眼，政府也透過放寬外國專業人才延攬及僱用相關規定，讓數位遊牧簽證最長可停留2年，結合人才服務據點，有助吸引國際人才來台發展。

高雄市副市長李懷仁指出，高雄兼具科技產業基礎與山海河港自然環境，市府整合觀光與場域資源，並串聯在地業者，提供「一邊工作、一邊生活」的環境，期盼成為數位遊牧者首選城市。

青年局長林楷軒表示，駁二Pinway據點鄰近共創基地與旅宿產業，具備發展為全台旗艦據點條件，未來高雄據點將提供國際人才實地諮詢與遠距工作平台，期盼透過台日數位遊牧社群深度鏈結，助力高雄成為亞洲遠距人才核心樞紐。

此外，日本熊本市經濟觀光局創業．新產業支援課課長野口信太朗率團參與啟動儀式，與現場台灣新創團隊及國內外社群夥伴交流互動。日方代表除關注高雄數位遊牧據點的空間規劃與運作模式外，也就新創培育機制、跨國資源串聯及人才交流等議題交換意見。