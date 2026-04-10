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屏東興海漁港大變身漁民樂 海巡艦艇進駐守護東南海域

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，完工後的漁港設備更完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。圖／縣府提供
屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，完工後的漁港設備更完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。圖／縣府提供

屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，在縣長周春米與總統府秘書長潘孟安等人見證下，海巡艦艇與漁船緩緩駛入港區。完工後的漁港不但設備更完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。

興海漁港擴建工程總經費4億2800萬元，總開發面積10.80公頃，完工後碼頭總長度擴增至915公尺，泊區面積擴增至1.86公頃，港區水深提升至3公尺，整體漁船容納量可由56艘增加至100艘，可供中大型沿近海漁船進港停泊。

周春米表示，過去東海岸漁民在颱風來襲前，必須冒險航行超過2小時前往恆春後壁湖避風，過程辛苦且充滿危險。新港區完成後容量幾近翻倍，已成為東南海岸最重要的避風據點與守護堡壘，讓漁民就近安全停泊。

港區也規畫海巡署艦隊分署進駐空間，第14（恆春）海巡隊100噸級巡防艇進駐後，能強化海域執法量能，提升海上緊急應變與安全維護。新港區也能帶動周邊產業發展，縣府將強化海洋治理與漁業建設，打造更安全、永續的漁業及觀光發展環境。

潘孟安表示，過去興海漁港因港口條件不足，無法有效阻擋風浪，漁船停泊風險高。經多年中央地方協力推動，終於完成改建，不僅提升漁民作業安全，也提供海巡完善的停泊與後勤支援基地，成為東南海岸的重要安全節點。

屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，新港區設備完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。記者潘奕言／攝影
屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，新港區設備完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。記者潘奕言／攝影

屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，新港區設備完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。記者潘奕言／攝影
屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，新港區設備完善，能讓漁民在颱風時避風，更有海巡艦艇進駐，守護台灣東南海域。記者潘奕言／攝影

屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，海巡艦艇緩緩駛入港區。圖／海巡提供
屏東縣滿州鄉「興海漁港擴建改善工程」今天啟用，海巡艦艇緩緩駛入港區。圖／海巡提供

總統府 海巡署 漁民 屏東縣

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