高雄夜經濟踩線？酒吧深夜噪音惹民怨 民代促市府上緊發條

高雄市力推夜經濟，卻接連傳出酒吧進駐住宅區、深夜噪音擾民，引發民怨。議員指出，違規酒吧愈來愈多，且查處開罰又明顯拖延，要求市府上緊發條。對此，都發局強調，裁罰達3次以上且未改善，將採取停業或斷水斷電措施。

議員白喬茵表示，依現行規定住宅區不得設置酒吧、夜店及舞廳，近期一家隱身住宅區酒吧深夜喧囂吵鬧，民眾檢舉後，市府卻拖延長達4個月才開出第一張罰單，且僅裁罰最低6萬元，批評行政怠惰讓住戶長期忍受噪音干擾。

白喬茵說，市府一方面高喊發展夜經濟，但前提應是不影響居民夜間安寧，都市計畫法第79條已明定違規使用可裁罰6萬至30萬元，並得按次處罰，強制拆除、斷水斷電，「住宅區設酒吧已是明確違法，為何還要拖？」

她要求市府檢討機制，夜經濟不應凌駕於居住品質之上，加強事前把關，避免違規業者進駐住宅區，還給市民安寧居住空間。

都發局長吳文彥回應，市府接獲通報後會先到場了解並要求改善，開罰須經跨局處聯合稽查，確認違規事實，並依程序通知、陳述意見與審認，時程較長。

他強調，待確認違規後，才會進行都市計畫裁處，並非接獲檢舉即可直接開罰；另累積裁罰達3次以上且未改善，才會採取斷水斷電等強制措施。

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