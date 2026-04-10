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載潛水客娛樂船斷裂沉沒綠島 利用浮力球順利拖上岸

中央社／ 台東縣10日電

4日在綠島公館漁港的港嘴擱淺的娛樂船「千洋號」，船主在拖拉時意外斷裂沉沒，船主今天利用浮力球讓船浮出海面，順利拖回碼頭。

4月4日清明節連假第2天，載著潛水遊客準備返回綠島公館漁港的「千洋號」娛樂船，在港嘴失去動力擱淺，船上20餘名旅客游泳回到碼頭。

5日晚間由友船協助拖帶脫困，但因船體斷裂，沉沒於公館漁港外約100公尺海域；船上主要柴油抽除，現場並預置吸油棉片防範污染，並通報海洋保育署、航港及環保單位辦理相關處置。

綠島鄉民擔心船隻會汙染港區周邊，要求船方將船打撈移走。

今天上午船主請潛水人員，利用大型浮力球，撐住船身後，讓船主緩慢浮出海面，接著在堤防上待命怪手，以謹慎拖拉方式，將潛水船拉回港區裡，預計將進行大整修。

綠島 遊客

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