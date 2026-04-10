載潛水客娛樂船斷裂沉沒綠島 利用浮力球順利拖上岸

長期以來離島醫療資源匱乏被視為最後一哩路，澎湖縣副縣長林皆興今出席義大醫院「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫IDS」10周年記者會時強調，這10年是澎湖補足醫療量能的重要關鍵，填補醫療資源缺口，也讓醫療平權走入離島。

2026-04-10 13:41