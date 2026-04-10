獨／屏東環保局4年開罰35次 東港囤積戶垃圾堆鄰居門前清出200公斤

屏東縣東港鎮重劃區一處逾千萬元透天厝屋主潘女長期在門口堆積資源回收物，淪為垃圾山，鄰居不堪其擾，這次潘女將資收物堆放在住家附近鄰居一樓住處門前周邊，該處承租人向潘女反映遭吃閉門羹。環保局獲報後，今上午請清潔隊強制清除，清出200公斤垃圾。環保局4年來對潘女開罰35次。

附近鄰居不堪其擾，投訴本報，鄰居說，潘女將其回收物堆積在後方大樓一樓住處門口，該處已出租，承租人昨晚向潘女反映未果，遭吃閉門羹。這次回收物初估堆積約7天。

環保局表示，今上午請清潔隊到場強制清除，清出約200公斤垃圾。從2022年8月起環保局就接獲周遭鄰居反映多次，4年來對潘女共開罰35次，潘女違反廢棄物清理法第27條第3項，累計罰鍰達18萬2400元。

潘女去年因在門口堆放大量資源回收物，連從Google街景都還能看見堆置大量垃圾街景照，門口猶如垃圾山，影響生活環境，居民抱怨連連。

屏東縣府衛生局指出，2025年8月起潘女為優化計畫收案關懷與評估服務，專業團隊13次訪視評估，情緒表現尚屬穩定，期間未出現自傷或傷人之虞，亦未達需強制就醫或住院治療條件，後續請社區心理衛生中心追蹤關懷。

環保局表示，屏東縣全縣約有36戶列管囤積戶，經環保局、清潔隊清除後，現仍有9戶，分布在潮州、東港與屏東市等鄉鎮。

屏東縣府環保局今獲報後上午到場強制清除，清出約200公斤垃圾。圖／讀者提供

屏東縣府環保局今獲報後上午到場強制清除，清出約200公斤垃圾。圖／讀者提供