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澎湖國際鐵人三項賽 11日起千位選手極限挑戰

中央社／ 澎湖縣10日電

2026 IRONMAN富邦金控澎湖國際鐵人三項賽，11日由澎湖小鐵人率先登場，重頭戲則在12日由來自國內外近1000位選手進行極限的挑戰。

2026 IRONMAN富邦金控澎湖國際鐵人三項賽，今天由澎湖副縣長林皆興與台灣鐵人公司總經理李汎璿等人共同宣布，11日起將於澎湖全島展開為期2天的賽事，參賽選手陸續抵達澎湖並展開暖身。

林皆興表示，澎湖擁有美麗的海天美景，應該讓世界看見，縣長陳光復上任後推動國際鐵人三項賽，近3年來，是選手最想參加的賽事之一，期盼由國際鐵人三項賽的風氣，讓澎湖真正成為運動城市的代表。

澎湖縣政府表示，2026 IRONMAN澎湖國際鐵人三項賽，11日由澎湖國際小鐵人賽率先登場，180名小選手將挑戰0.2公里海泳及1.6公里路跑；12日3.8公里海泳、180公里自行車與42.2公里路跑，全程226公里，挑戰17時內完賽，被譽為年度最具挑戰性的鐵人三項賽事之一。

澎湖國際鐵人三項賽，澎湖縣政府委由澎湖農漁產業合作社在國際廣場終點站設有龍膽石斑粥、鮮蚵麵線、丁香瘦肉粥、香菇XO拌飯、土魠魚羹等20種等澎湖優鮮等海鮮風味美食，供賽後選手品味一番。

澎湖 陳光復

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