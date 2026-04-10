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不用再為看病出海 義大深耕澎湖IDS翻轉醫療最後一哩路

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義大醫院全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫10周年記者會。圖／澎湖縣政府提供
義大醫院全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫10周年記者會。圖／澎湖縣政府提供

長期以來離島醫療資源匱乏被視為最後一哩路，澎湖縣副縣長林皆興今出席義大醫院「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫IDS」10周年記者會時強調，這10年是澎湖補足醫療量能的重要關鍵，填補醫療資源缺口，也讓醫療平權走入離島。

林皆興指出，受限地理條件，澎湖縣長年面臨醫療資源不足，縣長陳光復推動「醫生動、病人不動」策略後，由義大團隊2017年起接手IDS計畫，建立24小時全年無休的醫療支援體系，讓離島居民逐步擺脫看病得出海的困境，擁有醫療平權。

從定點巡診到行動醫，再到夜間與假日門診、專科與牙科服務，甚至導入遠距醫療與AI輔助診療，義大醫療團隊逐步把醫學中心等級資源搬進離島。

義大醫院長杜元坤透露自己每月往返澎湖，12年累積超過500張機票，幾乎把飛行當成日常，走進離島才知道看病多不容易，醫療之外，他也將資源延伸至教育、音樂與公益，希望用更全面的方式陪伴地方。

澎湖IDS計畫涵蓋20個專科類別，執行率從98%提升至106%；2017年至2025年累計服務7萬6944人次、協助轉診791人；近3年遠距專科門診服務214人次，並自2024年起增聘專任物理治療師駐島，整體滿意度維持在95%以上。

此外，義大醫院宣布4月10日上午於縣府廣場、11日於吉貝活動中心舉辦巡迴義診，提供骨科、內外科等12項診療及子宮頸抹片、口腔癌篩檢、腹部超音波等9項檢查，民眾持健保卡即可就診，讓醫療服務再向前一步貼近居民日常。

澎湖縣副縣長林皆興頒發感謝獎座給義大醫院長杜元坤。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣副縣長林皆興頒發感謝獎座給義大醫院長杜元坤。圖／澎湖縣政府提供

義大醫院在澎湖深耕醫療服務長達10年。圖／澎湖縣政府提供
義大醫院在澎湖深耕醫療服務長達10年。圖／澎湖縣政府提供

澎縣副縣長林皆興（左）頒感謝狀給義大醫院長杜元坤（右）。圖／澎湖縣政府提供
澎縣副縣長林皆興（左）頒感謝狀給義大醫院長杜元坤（右）。圖／澎湖縣政府提供

義大醫院長期照顧離島偏鄉醫療。圖／澎湖縣政府提供
義大醫院長期照顧離島偏鄉醫療。圖／澎湖縣政府提供

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