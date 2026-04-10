高雄瀝青缺料…危險路段未優先 議員批市府反應慢半拍

中東戰事衝突引爆瀝青缺料危機，議員指瀝青不僅供應短缺，價格已上漲約35%，料源不足下，市府鋪路排程僅按通報先後順序施作，卻未顧及危險路段優先，痛批看不到任何應變機制；工務局回應，將由道工處全面盤點與調整。

邱于軒今指出，88橋下內側道路與轉彎處路面嚴重破損，大型車輛頻繁行駛，摩托車隨時可能摔車，但工程卻遲未改善，質疑市府因瀝青原料短缺無法全面鋪設，但4月仍有庫存、5月可能斷料，應立即啟動應變，而非消極等待。

邱于軒直言，應建立分級制度，依道路破損程度、車流量與安全風險優先排序，而不是「先報先鋪」，要求工務局全面盤點工程，重新調整發包順序，改採緊急應變排序，危險路段應列為優先處理。

她也憂心瀝青價格大幅上漲，若不重新檢討單價，廠商無利可圖，恐影響投標意願，甚至衍生偷工減料風險，瀝青問題屬全球供應鏈衝擊，市府更應主動因應，而非被動等待。

工務局長楊欽富回應，受國際原油與地緣政治影響，瀝青供料不穩，目前工程仰賴庫存支應，4月尚無問題，但5月起恐出現斷料風險，現行道路鋪設分為第一至第四批執行，第一批較穩定，後續批次將視供料狀況滾動調整，針對排序爭議，將由道工處全面盤點，依破損程度、交通量及安全風險重新檢討優先順序。

另因瀝青價格上漲，已著手檢討契約單價與開口契約機制，降低對發包影響，短期以搶修及危險路段優先處理，確保交通安全。