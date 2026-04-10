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興達電廠鄰損修繕挨批慢 居民憂安全反對二期工程

中央社／ 高雄10日電

興達電廠新燃氣機組去年試運轉發生爆炸引發不安。烏林投居民今天至高雄市府前陳情說，一期工程造成的房屋鄰損修繕緩慢，台電卻急著籌備二期計畫。台電表示，持續溝通、修繕。

烏林投居民連線30多名住戶今天到高雄市政府前陳情，居民代表孫翊鳳說，去年爆炸事故後，市長陳其邁曾嚴正要求台電做好地方溝通，未獲安全保證絕不同意開機運作。但台電對於鄰損鑑定與補償進度非常緩慢，而且只願意做牆面塗抹。盼市府、台電重視居民訴求，否則不排除更激烈的抗爭。

台電透過文字內容回應，電廠工程造成房屋鄰損修繕部分，台電已召開多次調解及聯繫會議，並以回復原狀為原則進行修繕，目前已逾6成房屋完成修繕，另有5戶正在施工中。台電將秉持「供電穩定」與「在地安全」兩大原則，持續與地方溝通協調。

居民林正德說，二期改建計畫說明會未在電廠附近舉辦，台電在去年爆炸後只有到地方溝通過一次，陳其邁當初承諾的地方溝通等同於跳票。居民邱薛玉也說，台電非常「鴨霸」，欺負善良老百姓，犧牲在地安全只為了產業發展。

居民今天在市府四維行政中心前高舉布條大喊，「興達電廠安全未解，又開二期無視居民，請問市長安全在哪？」高雄市經發局副局長陳怡良出面接受陳情表示，政府會優先考量民眾安全。

居民要求台電應將一期工程的問題解決，二期才能動工。此外，台電也應針對距離電廠最近的烏林投等3個社區，專場召開實質說明會，落實在地溝通。

台電說明，針對房屋修繕作業部分，目前需修繕戶共133戶，其中85戶已完成修繕。對於目前無共識的個案將持續督促廠商個別溝通；若最終仍無法達成共識，將依調解委員會結論，採個別聲請調解方式辦理，以確保住戶權益。

針對社區災防應變部分，台電表示，除每年針對天然氣外洩、火災等災害定期舉辦實際演練，提升整體防護量能，也落實建置災防告警細胞簡訊機制並完成演練，並加入地方防災LINE群組，確保遇狀況時能第一時間通報地方單位。

針對長者撤離應變，台電也成立「守護社區行動小組」，安排專車優先接送高齡與行動不便民眾，並規劃完善的安置動線與物資供應。

高雄 陳其邁 興達電廠

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