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「3個月拚完35%？」九如橋進度遭質疑 工務局：6月底如期完工

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市九如橋預定6月完工通車，但目前進度僅達6成5。記者宋原彰／攝影
高雄市九如橋預定6月完工通車，但目前進度僅達6成5。記者宋原彰／攝影

高雄市九如橋改建工程預計6月底通車，但工程進度與地方溝通問題引發質疑，民代揭露，至3月19日工程進度僅約65%，剩餘35%工項須在3個月內完成，質疑如期通車是否過於樂觀；市府工務局回應，6月底可如期完工通車。

議員簡煥宗指出，九如橋長約70公尺、橋寬30公尺，銜接鼓山內惟、三民區中都地區，總經費約5億6738萬元，中央補助4億2898萬元，市府自籌1億多元，但施工以來封路資訊混亂，地方里長未充分掌握資訊，導致民怨累積。

此外，市府對外說6月底通車，剩下三個月還有35%未完成，質疑市府時程過於樂觀，除進度外，周邊防洪也有疑慮，他說九如橋一帶因輕軌與綠園道高於周邊道路，暴雨時恐形成分水嶺，導致低窪住宅區淹水風險升高，居民淹怕了。

他建議，鄰近龍城公園在規劃寵物公園的同時，可導入滯洪概念、下挖式設計，與水利局合作打造兼具防洪功能的公園設施，降低汛期風險。

工務局長楊欽富表示，九如橋主體結構多已完成，剩餘工程以附屬設施與收尾為主，依目前進度6月底完工通車應可達成，將全力趕工如期完成。

高雄市

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