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高雄路平要停了？瀝青斷鏈 高雄只剩補洞搶修

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中東戰火影響鋪路瀝青來源，圖為道路施工。報系資料照片
中東戰火影響鋪路瀝青來源，圖為道路施工。報系資料照片

中東戰事影響瀝青料源供應短缺，民代爆料，高市府6月底前暫停處理路平，只做搶修、補洞，道路工程幾乎陷入停擺，憂心更可能衝擊交通安全；工務局坦言，瀝青供料不穩定，已無法像過去隨叫隨到的靈活調度，目前評估4月底前道路鋪設仍可維持正常運作，5、6月供料不明恐面臨變數。

議員林智鴻今質詢指出，高雄一年瀝青混凝土需求約31.52萬噸，其中純瀝青約占5%，年需求約1.58萬噸，但中東原油供應不足，瀝青物料嚴重短缺，民間施作業者傳言市府6月前「暫停路平、僅做搶修補洞」，恐對道路品質與行車安全帶來衝擊。

林智鴻進一步說，若道路品質不佳、補丁過多，挖了回填無法鋪平的窘境，都讓交通事故風險放大，加上捷運補助減少、缺工缺料等因素，整體建設進度恐再受拖累。

他並揭露，以往道路挖掘案量平均每日700多件，以昨天為例申請施工案件僅7件，供料壓力已反映在第一線，在供料不足下，如何兼顧道路品質與施工需求，是當前最嚴峻的課題。

工務局長楊欽富回應，國內瀝青供應出現緊縮，業界已接獲通知，未來採取工料管制，不再隨叫隨到，路平工程仍可維持正常，「至少4月是沒有問題」，但5月起供料狀況不確定，工程進度可能受影響。

楊欽富說，現階段施工採取看庫存派工模式，以AC廠為例，每日瀝青存量約150至200噸，一車25噸可鋪設約4000平方公尺，若庫存達一定量，才會安排道路鋪設，優先確保搶修需求，若供料持續吃緊，將回歸市場機制，由業者自行調度料源。

至於價格機制，瀝青混凝土屬主要工程材料，合約中設有物價調整條款，過去價格曾從每噸約2萬5千元回落至2萬元，未來若原物料波動擴大，是否調整契約單價，仍須依工程會函示辦理。

全台瀝青缺料，民間業者傳出高市府6月前暫停處理路平，議員林智鴻憂心衝擊交通安全。圖／翻攝自高雄市議會
全台瀝青缺料，民間業者傳出高市府6月前暫停處理路平，議員林智鴻憂心衝擊交通安全。圖／翻攝自高雄市議會

瀝青 高雄

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