金門濃霧再亂航班 氣象站：估計至下周均有影響

金門清明收假甫結束疏運任務，今天再起濃霧導致數個航班取消。金門氣象站表示，今天起霧種類為主要為「鋒面霧」，且此波鋒面速度慢，估計下周影響才會趨緩。

金門清明收假日起濃霧，導致眾多航班取消，大量旅客滯留金門機場，船舶客運、軍機、民航加班機連3日投入疏運，載運上千人返回台灣，8日甫結束疏運任務；金門今天再起霧，中央氣象署發布濃霧特報，今天金門易有局部霧或低雲影響能見度，金門已觀測到能見度不足200公尺現象。

濃霧已影響往返台灣、金門航班，根據金門航空站離、到站即時資訊，截至上午9時，已有8個航班取消。

此外，金門縣港務處一早發布小三通停航公告，因受濃霧影響，海域能見度不佳，經與陸方協商，今天金門往返廈門、泉州航線自上午7時50分起航班停航，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

金門氣象站主任林依締告訴中央社記者，因又有鋒面接近，在前緣的溫差下與溫暖南風交會凝結而產生濃霧，且此波鋒面速度緩慢，估計15號左右才會通過，濃霧影響估計達到數日。

林依締也說，白天輻射作用會使水氣蒸發，因此白天霧較可能有減緩現象，但因水氣都很充沛，所以霧也不會消散太久，此波濃霧影響時間長，提醒往來台金旅客注意航班資訊及中央氣象署官方網站。