高雄寵物公園 拚一區至少一處

高雄登記在案的犬貓近四十萬隻，全市已陸續設置十一處寵物公園活動區供犬貓運動，未來以「一區至少一處」興建原則，今年、明年各增三處，擴充服務量能，但由於多數寵物公園沒有大眾運輸系統可達，飼主頻抱怨不便。

交通局表示，目前各區寵物公園周邊均有公車行經，市府已研議更改甲類低地板公車，並將寵物籠尺寸放寬為不得超過九十立方公寸（長五十五公分、寬四十五公分、高四十公分），「狗狗友善公車」也會依試辦情形研擬擴增路線，提供飼主更便捷的遛毛孩方式。

市府以「一區至少一處」原則，選定使用率較低且不緊鄰住家的公園規畫寵物公園，滿足飼育家庭需求。但有飼主反映，住家附近沒有寵物公園，跨區帶往其他寵物公園則無大眾運輸工具可搭，自己若沒開車，只能牽著前往或裝籠搭公車，偏偏寵物裝籠上車限制多，市府建寵物公園時沒一併做交通規畫，欠缺考量。

高市府二○一五年在苓雅區中正公園西側興建首處寵物運動公園，相隔六年在岡山八十七期重劃區公五公園興建第二處，二○二三年起加速推進，先後在鳳山、仁武、前鎮、楠梓、彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山等區建置。

公園處今年預計在仁武九十二期重劃區、林園區漁港公園及左營文學公園增建三處。明年再於高雄大學細部計畫公二公園等地新建三處，挑選地點時都會選擇公車能抵達的路線。