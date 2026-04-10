屏東金鑽鳳梨評鑑 潮州農友林舜英奪雙料冠軍

三月到五月是金鑽鳳梨產季，屏東縣府農業處昨公布評鑑結果，潮州農會農友林舜英同時拿下冠軍跟甜度王，這是她第二次奪冠、第三次獲得甜度王，甜度高達十八點六度，創下新高。

農業處第五年舉辦金鑽鳳梨評鑑，今年有四十二名農民參賽，經產官學專家從重量、甜度、外觀、風味與口感評鑑，由五十五歲鳳梨農林舜英拿下雙冠王。

林舜英自舉辦評鑑以來每年都參賽，這次首度同時拿下冠軍與甜度王。她早年先種蓮霧，某次因溫差影響，蓮霧落果慘賠才改種鳳梨，約八公頃田區位在大武山下，種鳳梨迄今廿五年。

「採收時間是關鍵」林舜英說，種鳳梨沒有想像中的複雜，她採用自然農法，讓鳳梨自然生長，今年降雨較少，甜度較以往提升許多，風味表現更佳。

農業處表示，全縣鳳梨種植面積三四七六公頃，占全台三成二。去年鳳梨銷日約一萬公噸，今年朝突破一萬三千公噸為目標，現階段外銷日本約三千到四千公噸，未來一兩個月可能高幅度成長。高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，鳳梨現階段內外銷平穩，田間採收價每台斤十三元到十六元，市場拍賣價每公斤卅五元到四十二元。外銷一箱十公斤，價格二八○元至三二○元。

縣長周春米說，屏東是全國鳳梨最大產地，經農民努力及農業改良場輔導，口味甜中帶酸，香氣濃郁，可說是精品中的精品，屏東縣鳳梨產量為十萬五二二一公噸，外銷日本約一萬公噸，代表每十顆屏東鳳梨有一顆銷往日本。