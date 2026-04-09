屏東搜救犬添醫療後盾 消防局：今年起加入屏科大獸醫教學醫院

提升屏東地區急重症醫療品質與手術安全，國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式，典禮中屏基詩班以韓語獻唱詩歌「你是為愛被揀選的人」，歌聲傳遞感謝，象徵跨國情誼的連結。

2026-04-09 14:20