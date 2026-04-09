快訊

115會考寫作／怎麼拿下滿級分？作文考題趨勢、奪分關鍵攻略 六級分範本全收錄

台積電、緯穎領銜AI族群飆漲 證交所將33檔列入注意股

日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東搜救犬添醫療後盾 消防局：今年起加入屏科大獸醫教學醫院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，縣議員陳揚（後排左）、梁育慈（後排右）與局長李彬正（後排中）與特搜大隊合影。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，縣議員陳揚（後排左）、梁育慈（後排右）與局長李彬正（後排中）與特搜大隊合影。圖／屏東縣消防局提供

近年來災害現場看見屏東縣消防局特搜大隊身影，為強化災害搜救量能，消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約外，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，產官學資源整合，提升搜救犬醫療照護體系。

屏東縣特搜大隊搜救犬共有7隻，4隻通過搜救犬國際認證，3隻培訓中。消防局指出，搜救犬在災害現場具備快速搜尋受困者的關鍵能力，能有效補足儀器偵測限制，黃金救援時間掌握生命跡象，是特種搜救行動不可或缺的重要戰力。 

消防局指出，這次簽約除延續台灣百靈佳殷格翰動物事業股份有限公司、黃金巴頓寵支貿易有限公司及中華、百齡、龍德動物醫院等單位的長期合作外，新增屏東科技大學獸醫教學醫院，提供更完整臨床醫療、診斷與專業支援，讓搜救犬健康照護機制更加周延。

消防局編列特搜大隊經費中，縣議員陳揚、梁育慈去年質詢時發現，搜救犬照養費相當低，一年僅13.5萬元。今天的合作簽約典禮，陳揚、梁育慈與會參與。

陳揚說，搜救犬醫療保健合約是每兩年簽約一次，今年首度加入屏科大動物獸醫院，給搜救犬、或是退役搜救犬更完善醫療照護；梁育慈說，透過搜救犬醫療保健合約簽定，展現公私協力與產官學合作，還是希望從制度改變，獲得相關保障。

消防局表示，特搜大隊長期推動搜救犬專業培訓與國際接軌，犬隻須經系統化訓練並通過國際認證，才能投入各類災害搜救任務，展現高度專業與實戰能力。透過公私部門與學術單位協力，逐步建構完善的搜救犬培訓與醫療支援體系，強化救災效能，展現推動專業化、制度化搜救能力。

消防局局長李彬正說，搜救犬是消防人員重要救援夥伴之一，持續整合各界資源，精進搜救專業能力，提升災害應變效能，守護縣民安全。

強化災害搜救量能，屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，產官學資源整合，提升搜救犬醫療照護體系。圖／屏東縣消防局提供
強化災害搜救量能，屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，產官學資源整合，提升搜救犬醫療照護體系。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，搜救犬與領犬員互動。圖／屏東縣消防局提供

搜救犬 屏東 屏科大

延伸閱讀

寵物用藥新制各界憂延誤治療 專家提4建議：動物用藥轉類指示用藥

汐止消防大樓工程進入收尾階段 議員視察進度

動物用藥新制7月上路 救傷團體：忽略偏鄉野生動物、體系人力恐崩潰

貓犬醫療…寵物缺救命藥 獸醫界籲暫緩新制

相關新聞

台積電高雄P6廠還沒蓋 柯志恩、賴瑞隆兩陣營隔空互批不用心

台積電高雄楠梓園區五座晶圓廠陸續完工或興建中，P6廠仍在研議階段。立委柯志恩昨在立法院質詢後，高雄市議會議長康裕成發文批評柯志恩對官方已核定的重大計畫沒掌握，關心「慢半拍」，應向立委賴瑞隆學習。藍營議員李雅靜回批康裕成斷章取義，只顧政治鬥爭、無視專業程序，更將攸關民生的專業質詢當政爭題材。

又是松鼠惹禍！誤觸電線桿釀火警 造成高雄大寮752戶停電

高雄市大寮區今天清晨發生停電事故，甚至一度伴隨火警通報，台電鳳山區處派員勘查後確認，停電原因為「松鼠惹禍」，因松鼠誤觸電線桿避雷器導致線路跳脫，一度影響752戶，歷經2小時搶修並暫時切斷供電才恢復。

屏東搜救犬添醫療後盾 消防局：今年起加入屏科大獸醫教學醫院

近年來災害現場看見屏東縣消防局特搜大隊身影，為強化災害搜救量能，消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約外，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，產官學資源整合，提升搜救犬醫療照護體系。

鳳梨年產逾10萬噸1成銷日 周春米：每10顆屏東鳳梨有1顆銷日

每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨產量為10萬5221公噸，先前受鳳梨禁銷陸影響，外銷市場多以日本為主，去年銷日約1萬多公噸。屏東縣長周春米說，每10顆屏東鳳梨就有1顆銷往日本；高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，今年鳳梨價格還算平穩，近期因中北部氣候溫和有太陽，鳳梨需求增加。

手術中的血不再流失 台韓扶輪捐自體輸血系統 屏基手術安全再升級

提升屏東地區急重症醫療品質與手術安全，國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式，典禮中屏基詩班以韓語獻唱詩歌「你是為愛被揀選的人」，歌聲傳遞感謝，象徵跨國情誼的連結。

「黃魚公車」抵基隆港…應援白沙屯粉紅超跑！邀信眾到馬祖參加媽祖昇天祭

來自馬祖的「黃魚公車」，跨海船運來台，今天在基隆港邊亮相。這兩輛彩繪象徵馬祖文化符號的公車，將開往苗栗加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列，應援「粉紅超跑」，跨海文化交流，並邀請百萬信眾「跟著媽祖遊馬祖」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。