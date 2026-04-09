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屏東搜救犬添醫療後盾 消防局：今年起加入屏科大獸醫教學醫院
近年來災害現場看見屏東縣消防局特搜大隊身影，為強化災害搜救量能，消防局今舉行搜救犬醫療保健合約續約暨合作簽約典禮，除與既有合作夥伴完成續約外，今年首度邀請屏東科技大學獸醫教學醫院加入合作行列，產官學資源整合，提升搜救犬醫療照護體系。
屏東縣特搜大隊搜救犬共有7隻，4隻通過搜救犬國際認證，3隻培訓中。消防局指出，搜救犬在災害現場具備快速搜尋受困者的關鍵能力，能有效補足儀器偵測限制，黃金救援時間掌握生命跡象，是特種搜救行動不可或缺的重要戰力。
消防局指出，這次簽約除延續台灣百靈佳殷格翰動物事業股份有限公司、黃金巴頓寵支貿易有限公司及中華、百齡、龍德動物醫院等單位的長期合作外，新增屏東科技大學獸醫教學醫院，提供更完整臨床醫療、診斷與專業支援，讓搜救犬健康照護機制更加周延。
消防局編列特搜大隊經費中，縣議員陳揚、梁育慈去年質詢時發現，搜救犬照養費相當低，一年僅13.5萬元。今天的合作簽約典禮，陳揚、梁育慈與會參與。
陳揚說，搜救犬醫療保健合約是每兩年簽約一次，今年首度加入屏科大動物獸醫院，給搜救犬、或是退役搜救犬更完善醫療照護；梁育慈說，透過搜救犬醫療保健合約簽定，展現公私協力與產官學合作，還是希望從制度改變，獲得相關保障。
消防局表示，特搜大隊長期推動搜救犬專業培訓與國際接軌，犬隻須經系統化訓練並通過國際認證，才能投入各類災害搜救任務，展現高度專業與實戰能力。透過公私部門與學術單位協力，逐步建構完善的搜救犬培訓與醫療支援體系，強化救災效能，展現推動專業化、制度化搜救能力。
消防局局長李彬正說，搜救犬是消防人員重要救援夥伴之一，持續整合各界資源，精進搜救專業能力，提升災害應變效能，守護縣民安全。
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