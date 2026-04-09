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又是松鼠惹禍！誤觸電線桿釀火警 造成高雄大寮752戶停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台電人員在事發現場地面發現因碰觸供電設備而遭電擊烤焦並掉落的松鼠屍體。圖／台電提供
台電人員在事發現場地面發現因碰觸供電設備而遭電擊烤焦並掉落的松鼠屍體。圖／台電提供

高雄市大寮區今天清晨發生停電事故，甚至一度伴隨火警通報，台電鳳山區處派員勘查後確認，停電原因為「松鼠惹禍」，因松鼠誤觸電線桿避雷器導致線路跳脫，一度影響752戶，歷經2小時搶修並暫時切斷供電才恢復。

台電鳳山區處指出，今天上午6時33分接獲通報，大寮區正氣路一帶有跳電情形，無獨有偶，消防隊同一時間也接獲當地發生火警，台電隨即派員馳援現場，經查發現是一隻松鼠碰觸到電桿的避雷器引起跳電，系統在跳電後雖立即自動恢復供電，但受損設備仍須維修。

台電人員在現場發現因碰觸高壓電而烤焦掉落地面的松鼠屍體，已立即移除，但為維修供電設備、徹底排除隱患並確保搶修人員的作業安全，台電必須將該避雷器拆除，因此於上午8時30分至8時50分辦理臨時工作停電。

台電表示，此次臨時停電受影響用戶約752戶，施工前已通報當地里長協助廣播提醒里民，經工程人員積極搶修，最終提前於8時42分順利完工並恢復正常供電，針對一早突發停電及後續維修造成當地民眾作息不便，台電鳳山區處也對外表達深切歉意。

高雄市 松鼠 停電

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