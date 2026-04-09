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又是松鼠惹禍！誤觸電線桿釀火警 造成高雄大寮752戶停電
高雄市大寮區今天清晨發生停電事故，甚至一度伴隨火警通報，台電鳳山區處派員勘查後確認，停電原因為「松鼠惹禍」，因松鼠誤觸電線桿避雷器導致線路跳脫，一度影響752戶，歷經2小時搶修並暫時切斷供電才恢復。
台電鳳山區處指出，今天上午6時33分接獲通報，大寮區正氣路一帶有跳電情形，無獨有偶，消防隊同一時間也接獲當地發生火警，台電隨即派員馳援現場，經查發現是一隻松鼠碰觸到電桿的避雷器引起跳電，系統在跳電後雖立即自動恢復供電，但受損設備仍須維修。
台電人員在現場發現因碰觸高壓電而烤焦掉落地面的松鼠屍體，已立即移除，但為維修供電設備、徹底排除隱患並確保搶修人員的作業安全，台電必須將該避雷器拆除，因此於上午8時30分至8時50分辦理臨時工作停電。
台電表示，此次臨時停電受影響用戶約752戶，施工前已通報當地里長協助廣播提醒里民，經工程人員積極搶修，最終提前於8時42分順利完工並恢復正常供電，針對一早突發停電及後續維修造成當地民眾作息不便，台電鳳山區處也對外表達深切歉意。
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