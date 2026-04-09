台積電高雄P6廠還沒蓋 柯志恩、賴瑞隆兩陣營隔空互批不用心

台積電高雄楠梓園區五座晶圓廠陸續完工或興建中，P6廠仍在研議階段。立委柯志恩昨在立法院質詢後，高雄市議會議長康裕成發文批評柯志恩對官方已核定的重大計畫沒掌握，關心「慢半拍」，應向立委賴瑞隆學習。藍營議員李雅靜回批康裕成斷章取義，只顧政治鬥爭、無視專業程序，更將攸關民生的專業質詢當政爭題材。

國科會主委吳誠文昨在立法院業務報告，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩詢問P6廠最新進度，並提醒國科會應盡早規畫，是否自建再生水廠或以換水方式增加再生水供應，以避免影響民生自來水供應，同時協調台電，提出詳細供電規畫。

民進黨高市議長康裕成發文酸「柯志恩進度落後」，因為民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆2025年4月質詢前經濟部長郭智輝，當時郭部長表示，支持台積電在高雄蓋第6廠，並舉出適合地點。台積電P6廠用地早已核定，賴瑞隆2025年11月24日辦理「立法院經濟委員會高雄考察」，南科管理局證實，國科會已將P6廠用地納入變更且通過行政院核定，後續建廠視企業規畫而定。

康裕成說，楠梓及橋頭再生水廠可穩定供給再生水，完全能滿足產業擴廠需求，並達成產業與民生用水脫鉤。另配合園區內預留的超高壓變電站規畫，供電韌性無虞，完全不必擔心民生資源受排擠，「建議柯委員，應多向賴瑞隆學習，與地方對接、多做功課」。

國民黨高市議員李雅靜反駁，康議長聲稱P6廠為定案計畫，卻忽略法定的行政流程，國科會主委吳誠文明確表示，盡管台積電已提出需求，但P6廠仍須經過「第二階段環境影響評估」。

李雅靜指出，根據國科會官方圖表顯示，楠梓與橋頭兩座再生水廠未來預計供水量與台積電擴廠後的龐大需求仍有差距，這也是不爭的事實，難道國科會數據造假嗎？

李雅靜說，現在正值高雄用水高峰期，柯志恩提醒中央應及早規畫水電配套，就是為確保開發能順利接軌，這才是負責任的監督。康議長卻為政黨利益，將攸關民生的專業質詢當作政爭題材。