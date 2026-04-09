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「排彎動物園」衛武營登場 融合蕭邦與排灣古謠

中央社／ 高雄9日電

衛武營國家藝術文化中心將於18、19日推出舞作「排彎動物園」，由蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯．瑪迪霖編舞，結合作曲家蕭邦樂曲與排灣族古謠，探討身分認同與社會標籤議題。

衛武營今天發布新聞稿表示，戲劇院舞台將被打造成純白空間，象徵如同被觀看的「櫥窗」，呈現當代社會中個體在他人目光下被凝視與定義的處境。作品名稱將「排灣」改寫為「排彎」，並以英文「XaiwanUtopia」呈現，藉此提出對族群與自我認同的提問。

衛武營表示，「排彎動物園」不僅在命名與視覺上展現反骨，音樂更將排灣族的傳統古謠與西方鋼琴詩人蕭邦進行融合。巴魯．瑪迪霖將蕭邦充滿詩意與浪漫的旋律，作為這座烏托邦的基底，卻不時讓傳統古謠的質樸節奏與其相互穿梭。

舞團表示，舞者在舞台上各自化身藏著霸凌記憶的蠶寶寶、缺乏安全感的狐獴或渴望關注的老鷹，並透過「蒂摩爾身體技巧」剖開靈魂的脆弱。這種不妥協的共處，正是生命在面對刻板規則時，優雅「轉彎」的自由出口。

衛武營指出，蒂摩爾古薪舞集是台灣少數以原住民族文化為主體的專業舞團，長期致力於排灣文化的當代表現，透過身體語彙連結記憶與情感。此次演出也呼應衛武營推動多元文化與藝術共融的理念，邀起民眾買票入場，盼觀眾透過作品重新思考自我與社會關係。

英文 動物園 排灣族

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