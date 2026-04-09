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鳳梨年產逾10萬噸1成銷日 周春米：每10顆屏東鳳梨有1顆銷日

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨年產量10萬5221公噸，外銷市場改以日本為主，去年銷日約1萬多公噸，希望今年能突破銷1萬3千公噸。記者劉星君／攝影
每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨年產量10萬5221公噸，外銷市場改以日本為主，去年銷日約1萬多公噸，希望今年能突破銷1萬3千公噸。記者劉星君／攝影

每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨產量為10萬5221公噸，先前受鳳梨禁銷陸影響，外銷市場多以日本為主，去年銷日約1萬多公噸。屏東縣長周春米說，每10顆屏東鳳梨就有1顆銷往日本；高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，今年鳳梨價格還算平穩，近期因中北部氣候溫和有太陽，鳳梨需求增加。

2021年中國大陸以多次檢測出介殼蟲為由，宣布禁台灣鳳梨輸陸，衝擊鳳梨產業。鳳梨禁銷陸逾5年。鳳梨外銷從原本大陸市場，轉為日本為主。

縣府農業處表示，去年鳳梨銷日本約1萬噸，今年朝突破1萬3000公噸。鳳梨產季剛開始，目前外銷日本約3000到4000公噸，未來一兩個月可能會高幅度成長。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰觀察，目前外銷、內銷產地價平穩。外銷日本部分，他發現，日本今年對鳳梨的要求，外觀顏色要比較黃，產地採收時就要八分黃，以往黃到一半就可以出貨。

洪銘聰也提到，日本市場對於鳳梨大小也有不同需求，若市場上小顆多，就會要大顆，若市場大顆多，就會要小顆的。日本今年小顆多，等到小小中中的出了之後，又會要大顆鳳梨。

洪銘聰表示，鳳梨的價格平穩，田間採收價格每台斤13到16元，市場拍賣價每公斤35到42元。外銷價格部分，1箱10公斤價在320到280元。

「屏東種植鳳梨非常優秀！」縣長周春米表示，屏東是全國鳳梨種植面積最大產地，近年在農民努力及農業改良場輔導下，屏東鳳梨呈甜中帶酸、香氣濃郁風味，堪稱精品中的精品，縣內鳳梨產量10萬5221公噸，外銷日本約1萬公噸，代表每10顆屏東鳳梨就有1顆銷往日本市場，未來將持續強化冷鏈技術與種植管理，讓鳳梨品質更好。

農業處表示，鳳梨外銷主要以日本市場為大宗，少量到新加坡、馬來西亞、香港與韓國。

每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨年產量10萬5221公噸，外銷市場改以日本為主，去年銷日約1萬多公噸，希望今年能突破銷1萬3千公噸。記者劉星君／攝影
每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨年產量10萬5221公噸，外銷市場改以日本為主，去年銷日約1萬多公噸，希望今年能突破銷1萬3千公噸。記者劉星君／攝影

大陸 日本 屏東縣 鳳梨

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