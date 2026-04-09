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手術中的血不再流失 台韓扶輪捐自體輸血系統 屏基手術安全再升級

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供
國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供

提升屏東地區急重症醫療品質與手術安全，國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式，典禮中屏基詩班以韓語獻唱詩歌「你是為愛被揀選的人」，歌聲傳遞感謝，象徵跨國情誼的連結。

屏基院長吳榮州說，屏基是重度級急救責任醫院，每年服務逾54萬人次，肩負屏北地區急重症醫療與偏鄉健康守護重任。高風險手術與重大創傷救治中，「時間」與「血液」是搶救生命關鍵資源，這次捐贈自體輸血系統，強化急救能量與手術安全的重要利器。

高雄扶輪社社長董宏川強調，醫療資源強化是守護社區基石，結合韓國新堤川扶輪社力量，向扶輪基金會提出「全球獎助金計畫」，並經基金會核准，獎助美金5萬2600元（合台幣約163萬元）。促成自體輸血系統捐贈，提升屏東地區醫療能量。

屏基心臟血管外科主治醫師陳懷民說，自體輸血系統，可將病患在手術或創傷過程中流失的血液即時回收，經過過濾、離心與洗滌後，再將乾淨的紅血球回輸至患者體內。此一過程能有效利用患者自身血液，減少對外部捐血資源依賴，降低輸血可能帶來免疫反應與感染風險，提升醫療安全性。

屏基表示，對預期出血量較大手術，如心臟手術、重大骨科手術、血管手術及器官移植，自體輸血系統是不可或缺關鍵設備。尤其在創傷急救或突發大量失血情境下，系統可在極短時間內完成血液回收與處理，為醫療團隊爭取寶貴黃金搶救時間。提升手術穩定度，更是守護病患生命的重要防線。

自體輸血系統亦可應用在手術前血液成分的準備，例如高濃度血小板血漿（PRP）收集與回輸，有助於促進組織修復與術後復原，讓醫療照護更為完整且精準。

「這套設備對於急重症醫療具有重大意義，提升手術安全，讓醫療團隊面對高風險個案更有後盾」，吳榮州說，感謝扶輪社跨國支持，屏基持續精進醫療品質，不負社會各界信任與託付。

屏基副院長劉思源解說自體輸血系統的功能。圖／屏基提供
屏基副院長劉思源解說自體輸血系統的功能。圖／屏基提供

國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供
國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供

屏基副院長劉思源（右）解說自體輸血系統的功能。圖／屏基提供
屏基副院長劉思源（右）解說自體輸血系統的功能。圖／屏基提供

國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供
國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供

國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供
國際扶輪3510地區高雄扶輪社發起台、韓扶輪社跨國聯合社區服務，捐贈屏東基督教醫院一部「自體輸血系統」約170萬元台幣，今舉行捐贈儀式。圖／屏基提供

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