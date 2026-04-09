「黃魚公車」抵基隆港…應援白沙屯粉紅超跑！邀信眾到馬祖參加媽祖昇天祭

來自馬祖的「黃魚公車」，跨海船運來台，今天在基隆港邊亮相。這兩輛彩繪象徵馬祖文化符號的公車，將開往苗栗加入白沙屯媽祖「香燈腳車」行列，應援「粉紅超跑」，跨海文化交流，並邀請百萬信眾「跟著媽祖遊馬祖」。

馬祖首度跨海參加白沙屯進香活動，昨天在南竿福澳港啟程，連江縣副縣長陳冠人代表縣長王忠銘到場送船，並致贈加菜金勉勵工作團隊，為這場跨海文化信仰之旅揭開序幕。

陳冠人說，黃魚公車原為馬祖國際藝術島活動的作品，由跨界藝術家鄒駿昇操刀，以「時光罐頭」為概念，將在地代表性漁產「黃魚」及軍管時期的「一夜干」記憶轉化為視覺藝術。這兩輛在南、北竿空梭的流動藝術品，跨海參與白沙屯媽祖徒步進香，希望在走入百萬信眾視野中，開啟深度跨海文化交流。

連江縣政府籌辦這場宗教盛事，整合航空、航運、旅行同業公會，以及在地產業頂好特產、兵兵有禮、林義和工坊及長歧山燒酒等品牌共同參與。

華信航空宣布每天提供9組「台北──高雄任選至馬祖來回機票」，全港通提供頭等艙雙人來回船票10組做為抽獎獎品，立榮航空和連江縣旅行同業公會則是贊助文宣好禮。馬祖酒廠同步推出「白沙屯聯名紀念酒」，將信仰與產業深度結合。華信航空另宣布5月4日起，每周一新增「高雄－馬祖」航班，提升南台灣往返馬祖的便利性。

連江縣政府交通旅遊局表示，本次活動以「跟著媽祖遊馬祖」為主軸，將在北港進香路上安排「摸魚抽大獎」互動，邀請信眾在農曆9月9日到馬祖參加「媽祖昇天祭」，完成從白沙屯到馬祖的「完整信仰旅程」。