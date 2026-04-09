全中運選手抱怨泳池水質欠佳「乾咳且發癢」 高市運發局：符合標準

「115全國中等學校運動會」預定18日開幕，今年游泳項目移師高雄市立國際游泳池舉辦，賽前有參賽選手反映泳池水質不佳，泳池一天需要投入5桶氯，練習完後全身發癢、喉嚨乾咳難受。高市運發局表示，每日監測水質，水質均符合標準。

近期有國家隊選手在賽前訓練後發文抱怨，同步釋出一小段高雄市立國際泳游池水下能見度差的影片。選手說，管理單位投入大量氯來改善水質，游完泳後喉嚨乾咳，身上也很癢，不知道是因為水質太差還是太多氯所引起。

高市運發局今早開放泳池給外界檢視，主任秘書林建良表示，針對個別全中運選手反映水質事項，運發局維護的場館每日皆會執行水質監測及紀錄，均符合衛生局pH值6.5至8.0標準，能見度則以岸上可觀池底為合格，教練和選手如有發現異常，可立即與場館確認，確保訓練和賽事水質無虞。