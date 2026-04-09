高雄仁武、大社區國道十號周邊陷交通惡夢 議員籲啟動通盤檢討

高雄仁武、大社地區人口暴增已逾12萬人，國道十號在仁武段已長期壅塞，目前正規劃建置高屏二快、國道七號等工程，未來交通狀況恐惡化，市議員邱俊憲認為都市計畫應加強檢討，不僅應納入未來需求、補足道路開關等公設需求，並將產業園區周遭的交通系統銜接規畫完善，楠梓園區已規劃新增聯絡道及匝道建設，仁武、大社地區也應啟動都市計畫通盤檢討。

議員邱俊憲表示，仁武人口增加，仁武產業園區也有大廠進駐，目前國道十號不論國道、平面道路均壅塞，但周邊平面道路已將都市計畫道路用地全數開闢，目前國十燕巢交流道改善、國十新設大社交流道可行性研究、高屏二快、國道七號都在進行，未來仁武、大社區交通問題加劇，市府應透過都市計畫檢討設法解決，例如仁武交流道與平面銜接道路加長。

目前高雄楠梓園區聯外道已在3月動工，預計2028年12月完工，將新增聯絡道及匝道建設，完善園區聯外路網。但邱俊憲表示，仁大地區生活圈有12萬餘人口，也有同樣交通改善需求，都市計畫通盤檢討透過個案變更和專案檢討，應納入未來大眾運輸系統（捷運）需求、補足道路開關等公設需求，並將產業園區周遭的交通系統銜接規畫完善。

國防部位在仁武的新兵訓練中心有40公頃閒置空地，南側24公頃規劃為中山大學仁武校區，北側16公頃為軍備局西營區的廢棄營舍，目前闢建成公園；邱俊憲表示，該土地目前都市計畫使用分區為文大用地和機關用地，未來若有其他規劃如社會住宅、大型公園，也應儘早透過都市計畫變更，讓仁武地區的機能更加完備。

都發局長吳文彥回應，仁武地區都市計劃檢討在近幾年已頻繁啟動，交通系統確實應有更多考量，市府會召集高公局等局處加強檢討，若有具體方案就會儘早納入通盤檢討。