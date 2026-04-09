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屏東縣金鑽鳳梨評鑑 潮州鳳梨農一連拿下冠軍、甜度王

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潮州鎮農會55歲度林舜英今年再度拿下冠軍與甜度王。記者劉星君／攝影
潮州鎮農會55歲度林舜英今年再度拿下冠軍與甜度王。記者劉星君／攝影

4月正值屏東金鑽鳳梨產季，屏東縣府舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，農業處今天揭曉評鑑結果，潮州農會農民林舜英今年同時拿下冠軍跟甜度王，這是她第二次奪冠軍、第三次獲甜度王，甜度評比每年增加，今年來到最高18.6度。

農業處指出，今年的鳳梨評鑑有42名農民參賽，經產、官、學三方專家，共同評鑑重量、甜度、外觀、風味與口感，均占優勢冠、亞、季軍及優勝5名，並選出1名甜度最高的鳳梨獲頒為甜度王。

潮州農會鳳梨農55歲林舜英今年同時拿下冠軍跟甜度王。她分享種植秘訣，她謙虛的說，「其實鳳梨很簡單，越簡單越好，氣候也占很大因素」，今年雨水少，鳳梨的甜度相對上升，她採自然農法，種植面積8公頃，種在大武山下附近。今年甜度測出來是18.6度。

農業處指出，屏東是熱帶水果重要生產基地，也台灣鳳梨最早出產產地，全縣鳳梨種植面積達3476公頃，佔全台32%，產量10萬5221公噸，位居全台第一。

農業處指出，每年3月到5月，正是屏東鳳梨最好吃時期。由於屏東位處最南端，日照充足，擁有最好的生產條件，加上農民栽種技術純熟，生產的鳳梨品質優良不在話下。內外銷都有不錯成績，外銷市場仍以日本為大宗，去年外銷日本約1萬噸。

農業處指出，從2021年起針對屏東縣主要果品舉辦評鑑，今年第五年，為深化屏東在地生產安心及優質果品精神，引導產地農民逐步走向計畫型生產，控管品質，走向專業化生產。今年度獲獎的鳳梨農，4月11日將到台北希望廣場展售。

評鑑結果如下，冠軍林舜英、亞軍吳曜宏、季軍廖宏銘。優勝5名：洪進麟、呂鎮翔、簡東鵬、蔡松明、潘琮詠。甜度王林舜英。

屏東縣府農業處連五年舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，評審評鑑情況。圖／農業處提供
屏東縣府農業處連五年舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，評審評鑑情況。圖／農業處提供

屏東縣府農業處連五年舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，評審評鑑情況。圖／農業處提供
屏東縣府農業處連五年舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，評審評鑑情況。圖／農業處提供

屏東縣府農業處連五年舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，獲獎的農民與縣長周春米（第一排中）合影。記者劉星君／攝影
屏東縣府農業處連五年舉辦今年度優質金鑽鳳梨評鑑，獲獎的農民與縣長周春米（第一排中）合影。記者劉星君／攝影

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