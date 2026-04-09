追查春捲中毒案 高雄市府鎖定中小型蛋商

高雄正義市場春捲食品中毒案受害人數不斷攀升，患者檢出感染沙門氏菌D群，病菌常見於雞肉與蛋品，醫師指沙門氏菌附在蛋殼上，未清洗的蛋感染風險最高，檢方已鎖定中小型蛋品供應商，追查供應鏈與分裝、運輸及販售過程。

這次「出包」的春捲食材包含豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉、花生粉、蛋及肉絲，市長陳其邁公開點名「蛋」的問題很大，檢方追查貨源，初判是小農或規模不大的農場。衛生局表示，雞蛋易滋生沙門氏菌，散裝蛋風險最高，建議選購時注意外觀清潔、無破損、沒有雞糞，烹調時生熟分開、徹底煮熟，打蛋時敲開、檢查、再倒，避免交叉汙染。

義大醫院家醫科醫師洪暐傑說，沙門氏菌人畜共通，多存在於動物腸胃道中，雞產蛋時，排泄跟生產都經泄殖腔，蛋殼易沾到糞便上的沙門氏菌，其中D群與雞肉、蛋品關聯性高，一旦感染易引發腸胃炎等食物中毒症狀。

他表示，細菌多附著於蛋殼，蛋液原則上不帶菌，除非蛋殼破裂或遭汙染，例如打蛋時手接觸蛋殼再碰其他食材，或細菌自蛋殼裂縫滲入，手摸到蛋再碰其他食物，細菌即可能進入蛋內。若未做好分流，更容易交叉汙染。大量製作時，只要一顆帶菌的蛋混入，整桶蛋液恐都汙染。且攝氏卅七度適合沙門氏菌繁殖，蛋、肉不宜在室溫下放久。

「每顆蛋都有風險」洪暐傑提醒，即使食材曾受汙染，只要充分加熱仍可降低感染，相較之下，洗選蛋搭配冷藏可降低風險，但仍難完全排除，關鍵還是要煮熟。