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挨批6都墊底！高雄食安預算、人力都增 稽查裁罰件數沒提升

聯合報／ 記者郭韋綺林琮恩邱書昱／連線報導
高雄市正義市場春捲集體食物中毒案，累計就醫人數達一七三人。圖／高雄市衛生局提供
高雄市正義市場春捲集體食物中毒案，累計就醫人數達一七三人。圖／高雄市衛生局提供

高雄正義市場春捲食物中毒案釀一七三人就醫，民代質疑高雄裁罰件數六都墊底，人力、預算變多，稽查反而變少，補不了食安漏洞；市府消保官表示會全力協助消費者求償；衛生局長黃志中指市府稽查、通報、輔導並行，無每案必罰，但也非毫無作為。

高雄食安稽查量遭質疑全國吊車尾，食藥署指節慶時令食品稽查抽驗專案由中央發起，實務上均由地方政府依檢驗人員量能規畫，中央未硬性規定抽驗件數。高市衛生局長黃志中解釋，高雄人口兩百七十萬人，攤販、未登記業者多，稽查外，也投入大量人力在通報機制與衛教宣導上。全市七千五百家應投保業者中，去年查獲十五家未投保已裁罰，未來會加強業者投保宣導，兼顧業者與消費者權益。

正義市場春捲案若確認業者有過失，恐面臨五一九○萬元巨額賠償，市府主任消保官殷茂乾昨約談業者，強調會全力協助消費者求償，另同步聯繫消費者保護團體，評估團體訴訟。目前市府消費者服務中心共受理兩件、牽涉七名消費者的申訴案。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，去年三月研議將小型攤商納入規範範圍，各地衛生局原則上同意，最近將舉辦說明會、跨部會議，評估強制納保可行性。

捲入食安風暴的春捲攤商五日已停業，統計至昨天上午八時，因症就醫人數累計達一七三人，最後發病日為四月六日，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，食安議題非常重要，尤其上百人吃了潤餅發生健康案件，市府應幫這群民眾代位求償，並監督衛生局檢查更嚴謹，避免類似遺憾發生。

議員白喬茵昨在議會部門質詢也批，高雄近年檢驗量能增加百分之六十一，食安預算成長百分之一○九，增聘八十五名稽查人力，年稽查量僅維持九千至一萬件，二○二四年才罰兩件，當年卻發生拉麵店、冷麵、居酒屋等多起食物中毒事件，且只要求停業改善，都未開罰，對比六都稽查次數是唯一負成長。黃志中回應，二○二四年裁罰四五七件，去年五六九件，與議員掌握數據有所差異。

食藥署 高雄 食安 食物中毒

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