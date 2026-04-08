快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

聽新聞
0:00 / 0:00

金門國賓影城5/4結束營業 民眾嘆大銀幕再減

中央社／ 金門8日電

國賓影城今天公告，金門國賓影城將於5月4日打烊後結束營業。金門有民眾表示，早年駐軍多，當地有許多電影院，後來逐漸倒閉，現在國賓又要離開，感嘆大銀幕選擇越來越少。

金門目前僅有位在風獅爺商店街的金獅影城，以及位在昇恆昌金湖廣場的金門國賓影城2間電影院。國賓影城今天透過臉書（Facebook）專頁發文表示，金門國賓影城因租約到期，即將於5月4日打烊後結束營業，「衷心感謝大家12年來的陪伴，珍重再見」。

根據公告資訊，國賓會員權益全台適用，會員也可至其他據點使用。如欲辦理退會，可於5月4日前至金門會員服務櫃台辦理。

金門國賓影城即將結束營業消息曝光後，有莊姓民眾向中央社記者分享，金門早年駐軍多，許多電影院開設給軍民同樂，但隨著時代變遷，電影院漸漸關閉，2008年僑聲戲院關閉後，金門直到2014年才有金獅、國賓影城進駐。

莊姓民眾提到，當年曾看過僑聲戲院倒閉，如今國賓影城也要離開金門，覺得很惋惜；現在也有中國遊客會特別來金門看中國沒上映的電影，但之後金門只剩金獅影城，「希望金獅影城撐久一點，不然大家沒有大銀幕可以看了」。

陳姓民眾則表示，金獅影城跟國賓影城選片上還是不太一樣，如最近上映的「抓馬戀人」就只有國賓放映。金門影迷能看大銀幕的選擇本來就少，國賓又關門感到很可惜。

金門 Facebook 電影院

延伸閱讀

華信董座陳大鈞：油價高漲苦不堪言 花蓮航線不能漲價讓業者選擇停飛

金門四大名穴 縣定古蹟陳顯墓遭盜掘

金門軍中爆涉毒案！金門守備大隊長涉毒遭查 金防部：停職並移送法辦

相關新聞

書法躍上瓷器！金門陶瓷廠36件創作進駐機場 吸引旅客駐足欣賞

金門縣陶瓷廠今天下午在金門航空站藝文走廊舉辦「書以入瓷－藝品班書法成果展」開幕，展出10位藝師、共36件融合書法與陶瓷的創作，吸引候機旅客駐足欣賞，為機場空間增添濃厚人文氣息。

高雄6市立醫院「外包」議員憂自有醫療量能流失 衛生局：握有指揮權

高雄市設置9家市立醫院，其中6家與外部醫療體系合作營運，民代憂心恐流失自有醫療能量，一旦爆發重大疫情，無法即時調度病床和醫療人力；對此，衛生局長黃志中強調，指揮權與調度權仍掌握在衛生局，不影響防疫或應變能力。

金門連日疏運仍逾7百人滯留 陳玉珍：請求支援疏運

金門清明收假受濃霧影響有航班取消，經過連日疏運，今天仍有逾700人候補；立委陳玉珍說，會請求民航局、國防部支援疏運，「希...

看見幸福台灣／「幸福城市第14站」屏東 五大引擎 催動幸福

屏東縣長周春米上任以來，致力打造屏東縣成為具韌性、創新與永續的希望城市，她期許在安居樂業的基礎下，用五大核心產業，帶動六大發展區，帶動屏東向前邁進。

看見幸福台灣／屏東縣長周春米 精打細算、錢用刀口

「當初爭取參選並當選屏東縣第一個女縣長，就是要做好縣政，實現施政價值，執政成績也能獲得鄉親認同。」身為屏東縣第一個女縣長，周春米善用女性細膩、精打細算特質，秉持「持家」精神，將有限預算的每分錢用在最需要的地方，打造屏東成為幸福城市。

看見幸福台灣／國泰人壽「步步攻億走」贊助瑪家鄉部落

為響應永續金融，呼應集團「BETTER TOGETHER共創更好」理念，擴大健康促進與永續公益的雙軸推動，國泰人壽自2022年啟動「步步攻億走」，贊助屏東瑪家鄉部落，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動，希望透過企業反饋，對社會與環境永續產生影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。