金門國賓影城5/4結束營業 民眾嘆大銀幕再減

國賓影城今天公告，金門國賓影城將於5月4日打烊後結束營業。金門有民眾表示，早年駐軍多，當地有許多電影院，後來逐漸倒閉，現在國賓又要離開，感嘆大銀幕選擇越來越少。

金門目前僅有位在風獅爺商店街的金獅影城，以及位在昇恆昌金湖廣場的金門國賓影城2間電影院。國賓影城今天透過臉書（Facebook）專頁發文表示，金門國賓影城因租約到期，即將於5月4日打烊後結束營業，「衷心感謝大家12年來的陪伴，珍重再見」。

根據公告資訊，國賓會員權益全台適用，會員也可至其他據點使用。如欲辦理退會，可於5月4日前至金門會員服務櫃台辦理。

金門國賓影城即將結束營業消息曝光後，有莊姓民眾向中央社記者分享，金門早年駐軍多，許多電影院開設給軍民同樂，但隨著時代變遷，電影院漸漸關閉，2008年僑聲戲院關閉後，金門直到2014年才有金獅、國賓影城進駐。

莊姓民眾提到，當年曾看過僑聲戲院倒閉，如今國賓影城也要離開金門，覺得很惋惜；現在也有中國遊客會特別來金門看中國沒上映的電影，但之後金門只剩金獅影城，「希望金獅影城撐久一點，不然大家沒有大銀幕可以看了」。

陳姓民眾則表示，金獅影城跟國賓影城選片上還是不太一樣，如最近上映的「抓馬戀人」就只有國賓放映。金門影迷能看大銀幕的選擇本來就少，國賓又關門感到很可惜。