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澎湖澎南大旗艦計畫啟動 營造福利社區化願景

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖馬公嵵裡等6個社區聯合推動的「澎南大旗艦計畫」今天啟航，社區攜手共創航向快樂幸福的海洋，以落實福利社區化的願景。

澎湖「澎南大旗艦計畫」下午在馬公嵵裡社區舉辦「潮向永續．六里聯響．攜手共創」啟航儀式，副縣長林皆興贈舵給嵵裡社區理事長蔡武童，包括議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、社會處長周柏雅等人共同見證，協力的鐵線、鎖港、五德、山水及風櫃等社區發展協會也同場響應，齊心攜手航向幸福，永續的社區願景。

林皆興表示，「澎南大旗艦計畫」由馬公嵵裡社區來結合鐵線等5個社區的老中青等力量，共同攜手推動，內容豐富精彩，來落實福利化社區，邁向社區共好與永續發展的新里程。

陳毓仁對各社區合作推動特色永續發展，議會給予全力的支持。

周柏雅表示，「澎南大旗艦計畫」自今年起至117年推動，中央和地方首年補助新台幣150萬元辦理，各社區分別推動有尋（藻）幸福海波浪、綑繩傳綑動婦女新生命、新住民銀向未來社區共伴、樂齡地板滾球、小小農夫全齡友善農場、鐵汕清風青銀共響等六大特色。

海洋 永續 澎湖

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