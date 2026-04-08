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書法躍上瓷器！金門陶瓷廠36件創作進駐機場 吸引旅客駐足欣賞

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，與會貴賓與參展者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，與會貴賓與參展者合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣陶瓷廠今天下午在金門航空站藝文走廊舉辦「書以入瓷－藝品班書法成果展」開幕，展出10位藝師、共36件融合書法與陶瓷的創作，吸引候機旅客駐足欣賞，為機場空間增添濃厚人文氣息。

此次展覽由金門航空站與金門縣政府主辦，陶瓷廠與聖祖食品協辦，開幕典禮包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門航空站航運組長洪英智、聖祖食品總經理陳緣姿，以及策展人吳惠民、陶瓷廠長林蔚尚等人到場，共同見證成果。

吳增允說，展覽將書法與陶瓷工藝結合，讓傳統文化以更生活化的形式呈現，也有助提升金門官窯品牌價值，未來期待機場持續引入更多在地藝術展演。洪英智指出，航空站近年投入逾2000萬元優化空間，此次展覽不僅提升場域質感，也展現公共空間多元利用的可能。

陳緣姿則認為，機場提供穩定的藝文展示平台，讓創作更貼近民眾生活，未來盼有更多地方團體參與使用。策展人吳惠民引用法國藝術家Henri Matisse「創作需要勇氣」一語，指出藝術除了創作能量，更需舞台與機會，期盼讓更多藝師被看見。

林蔚尚表示，藝品班書法研習歷時近一年，從基礎筆法到鑑賞逐步培養，除提升同仁藝術素養，也鼓勵在工作之餘持續創作。他強調，陶瓷是「火與土的藝術」，書法則是「心與意的流動」，兩者融合有助拓展創作語彙，讓匠師逐步走向具個人風格的藝術創作。

此次展覽最大特色，在於將書法轉化於瓷器之上，透過釉色變化與燒製效果，使筆墨線條呈現不同層次，從平面書寫延伸至立體器物，不僅突破傳統形式，也讓觀者從多角度感受「書以入瓷」的藝術表現。

陶瓷廠表示，歡迎旅客在候機或行經機場時駐足欣賞，透過書法與陶瓷交融的創作，為旅程增添一段文化體驗。

金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，吸引民眾駐足欣賞。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，吸引民眾駐足欣賞。記者蔡家蓁／攝影

金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，知名藝師在陶瓷廠服務近50年，這次也展出多件作品。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，知名藝師在陶瓷廠服務近50年，這次也展出多件作品。記者蔡家蓁／攝影

金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，展出作品精彩豐富。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，展出作品精彩豐富。記者蔡家蓁／攝影

金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，廠長林蔚尚（中）頒發感謝狀給航空站，由組長洪英智（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，廠長林蔚尚（中）頒發感謝狀給航空站，由組長洪英智（右）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，廠長林蔚尚（左一）與聖祖食品總經理陳緣姿（右一）與參展藝師張惠芳（左二）合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，廠長林蔚尚（左一）與聖祖食品總經理陳緣姿（右一）與參展藝師張惠芳（左二）合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，參展者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠今天在金門航空站藝文走廊舉辦《書以入瓷－藝品班書法成果展》開幕，參展者合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 行政院 書法

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