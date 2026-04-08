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高雄6市立醫院「外包」議員憂自有醫療量能流失 衛生局：握有指揮權

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院與長庚法人合作。圖／高雄長庚提供
高雄市立大同醫院與長庚法人合作。圖／高雄長庚提供

高雄市設置9家市立醫院，其中6家與外部醫療體系合作營運，民代憂心恐流失自有醫療能量，一旦爆發重大疫情，無法即時調度病床和醫療人力；對此，衛生局長黃志中強調，指揮權與調度權仍掌握在衛生局，不影響防疫或應變能力。

議員陳麗娜指出，市府透過合作案，讓市立醫院實質由外部醫學體系主導，恐導致自有醫療量能流失，衝擊未來疫情或重大公共衛生事件的應變能力。

她表示，近年高雄市立醫院經營結構出現變化，例如聯合醫院在人事與資訊系統等層面，已高度整合台北榮民總醫院體系，幾乎是由榮總在經營，質疑雖非名義上的ROT，但本質已接近委託經營。

她也說，民生醫院近年引入國立台灣大學醫學院體系人員與醫管資源，並與國立中山大學學士後醫學系發展密切連動，整體脈絡很清楚，就是朝由中山大學接手經營的方向在走。

她質疑，市府過去在大同醫院ROT爭議時曾強調，若市立醫院全面委外，恐在重大疫情時無法即時調度病床與醫療人力，但如今多家市立醫院陸續與外部體系合作，令人憂心。

黃志中回應，市立醫院並未全面ROT，也不會ROT，包括民生醫院在內，仍屬市立醫院體系，雖與外部醫學中心有合作關係，但所有醫院在疫情或重大事件發生時，仍統一納入衛生局指揮調度。

黃志中說，部分醫院確實與醫學中心或學術體系有合作關係，包含人力、醫療技術或管理支援，但這屬於醫療合作模式，並非將經營權移轉，醫院仍在市府體系之下運作。

他強調，市府並未放棄自有醫療量能，而是透過合作提升醫療品質與專業能力，同時保有公部門在緊急狀況下的調度主導權，確保公共醫療體系運作穩定。

高雄市立民生醫院。本報資料照
高雄市立民生醫院。本報資料照

高雄市 衛生局

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