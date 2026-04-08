聽新聞
0:00 / 0:00
金門連日疏運仍逾7百人滯留 陳玉珍：請求支援疏運
金門清明收假受濃霧影響有航班取消，經過連日疏運，今天仍有逾700人候補；立委陳玉珍說，會請求民航局、國防部支援疏運，「希望今天都能讓鄉親、旅客返台」。
金門前天、昨天上午因濃霧導致有航班取消，影響超過2000人行程，經過連日船舶客運、軍機與民航加班機疏運仍有大量旅客滯留，金門航空站今天上午現場統計候補返台人數，往台北、台中、高雄候補人數各有376、189、177人。
國民黨籍立委陳玉珍今天上午也到場主持人數統計作業，她接受媒體聯訪表示，會先請求民航局統計運能，民航機如運能不足也會請求國防部支援加派軍機，今天天氣不錯，「希望今天盡可能能讓現場鄉親、旅客安心返台」。
金門6日清明收假時起濃霧，當天船舶客運「新金祥龍」便投入疏運，載運310名旅客至嘉義布袋港，昨天上午濃霧散去後，共有軍機8架投入載運560名旅客返台，航空公司也增開加班機協助疏運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。