金門連日疏運仍逾7百人滯留 陳玉珍：請求支援疏運

金門清明收假受濃霧影響有航班取消，經過連日疏運，今天仍有逾700人候補；立委陳玉珍說，會請求民航局、國防部支援疏運，「希望今天都能讓鄉親、旅客返台」。

金門前天、昨天上午因濃霧導致有航班取消，影響超過2000人行程，經過連日船舶客運、軍機與民航加班機疏運仍有大量旅客滯留，金門航空站今天上午現場統計候補返台人數，往台北、台中、高雄候補人數各有376、189、177人。

國民黨籍立委陳玉珍今天上午也到場主持人數統計作業，她接受媒體聯訪表示，會先請求民航局統計運能，民航機如運能不足也會請求國防部支援加派軍機，今天天氣不錯，「希望今天盡可能能讓現場鄉親、旅客安心返台」。

金門6日清明收假時起濃霧，當天船舶客運「新金祥龍」便投入疏運，載運310名旅客至嘉義布袋港，昨天上午濃霧散去後，共有軍機8架投入載運560名旅客返台，航空公司也增開加班機協助疏運。