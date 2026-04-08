屏3人上雄中科學班 兩國中增資優班

屏東縣立明正國中、中正國中是縣內人數最多前兩大校，也是今年縣內唯二有學生錄取高雄中學科學班學校。中正國中數理資優班從二○一五年成立至今，幾乎每年都有一到兩名學生考上雄科班，師生比充足，一一五學年數資班新增一班；明正國中除社團性質科學研究社，一一五學年度新增不分類資優資源班可招收十三名學生。

屏東縣今年六名學生闖進高雄中學科學班複試，創下進複試人數最多一次，最後三人錄取，包括中正國中數資班的蔡竣翔、蘇上哲，還有明正國中的蔡濟丞。

中正國中輔導主任魏志恆說，學校數資班每年收近廿名學生，七到九年級數資班學生共五十七人。考量學校量能增加，資優班學生符合一比八師生比，一一五學年度新增一班數理資優班。

中正國中理化老師廖志鴻說，考上雄科班學生都有共同特質，勇於發問、喜歡做實驗、有探究精神等。中正國中數資班蔡竣翔說，他遇不懂題目想辦法搞懂，讀書時全神貫注，他喜歡數學，「數學很有趣就像語言一樣」。

明正國中有科學研究社團，社團的學生蔡濟丞錄取雄中科學班。明正國中校長林俊傑說，學校除科學研究社，一一五學年度獲縣府核准成立不分類資優資源班，可收數理與語文資優；蔡濟丞說，他從國一就立志要考雄科班，除熟讀課程，遇到寫錯題目，會重新寫五到六遍。

縣府教育處觀察，中正國中數資班是縣內唯一數資班，因考量縣內通過資優鑑定學生有增加趨勢，擴大資優服務量能，在明正與中正新設資優班。