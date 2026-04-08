76歲嬤吳春美 學AI圓大學夢

樹德科技大學行銷管理系進修部二技一一五級畢業班，學生的年齡橫跨廿二歲到七十六歲，來自中南部各地，最遠是澎湖縣，學生們背景多元，有服務業、科技製造業、醫美，還有創業十餘家連鎖手搖飲品牌企業主，有不同人生歷練但都熱愛學習。

全班幾乎每名學生取得三至五張專業證照，參與二至三項全國競賽與國際競賽，累計獲逾十項以上獎項肯定，有九人考取國立大學研究所。

表現亮眼張怡婷，去年以優異成績推甄錄取國立高雄科技大學行銷與流通管理研究所，二專加二技期間，她考取九張專業證照，包括策略品牌管理師乙級、整合行銷管理師乙級及AI相關證照等。

張怡婷曾獲二○二四年第十三屆觀光精英盃遊程設計競賽第一名、校園國際金旅獎生態永續旅遊金獎等，用實力證明進修部學生同樣能站上全國舞台，班代林弈君說，張怡婷是班上的學習標竿。

班上最高齡的七十六歲的吳春美，曾任計程車司機，為圓年輕時未竟的大學夢，她在二專與二技期間幾乎全勤，每堂課第一個到校，她不僅考取三張專業證照，主動學習AI生成工具，展現與時俱進的精神。

吳春美總以「阿嬤」角色關懷同學，常準備水煮蛋與飲料給趕課的同學，偶爾為大家準備午餐。班導師黃慶源笑稱，每次看到吳春美大包小包來上課，彷彿動物大遷移，叮嚀她注意行車安全。

樹德科大表示，進修部畢業生用行動證明年齡不是限制，願意開始，學習永遠不嫌晚，也為終身學習做出最動人的詮釋。