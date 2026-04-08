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看見幸福台灣／「幸福城市第14站」屏東 五大引擎 催動幸福

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
屏東縣長周春米上任以來，致力打造屏東縣成為具韌性、創新與永續的希望城市，她期許在安居樂業的基礎下，用五大核心產業，帶動六大發展區，帶動屏東向前邁進。屏東縣政府／提供
屏東縣長周春米上任以來，致力打造屏東縣成為具韌性、創新與永續的希望城市，她期許在安居樂業的基礎下，用五大核心產業，帶動六大發展區，帶動屏東向前邁進。屏東縣政府／提供

屏東縣長周春米上任以來，致力打造屏東縣成為具韌性、創新與永續的希望城市，她期許在安居樂業的基礎下，用五大核心產業，帶動六大發展區，帶動屏東向前邁進。

根據「2025年經濟日報縣市幸福指數大調查」，在縣市幸福指數方面，屏東縣政府統計數據為全台第16名，民意調查結果為全台第14名，幸福指數以總分45.23分，排名第14。

政府統計數據方面，以「居住」指標表現最佳，居全台第四；民意調查結果，表現優異項目為「工作生活平衡」滿意度最佳，居全台第七。

為了打造希望城市，周春米上任以來，將屏東縣發展緊扣五大核心產業，包含科技、農金、觀光、綠能、長照等。不僅發展產業，讓縣民安居、樂業，也落實全齡照顧，從長輩到幼兒，都能感受到縣府的照顧。

縣府與國科會、台積電（2330）及其供應鏈夥伴合作，推動半導體產業進駐屏東科學園區，加入南台灣半導體S廊帶，成為科技產業新樞紐。園區位處高鐵特定區內，具備交通便捷、腹地完整優勢，周邊重大建設都在同步推進，並結合產學合作與青年政策，打造高競爭力、宜居宜業的科技城。

另外縣府也致力打造防災韌性城市，推動多項治水與公共設施建設，包括抽水站汰舊換新、滯洪池生態公園、區域排水改善等，有效降低水患風險。

同時也提升自來水普及率、供電穩定性、養殖區海水供水系統與漁港改善，並結合淨零碳排目標，推動森林碳匯示範區、家戶廚餘機補助等環保措施，全方位提升生活韌性。

屏東縣觀光資源也相當豐富，由於半島山海的自然資源渾然天成，未來將持續扶植生態永續的旅遊方式、強化藝術展演等，發展多樣性觀光，同步發展及提升工商產業。

另外在原鄉方面，更有文化觀光加值，可發展族群人文特色；還有可可及咖啡、紅豆及畜牧等，都豐富了屏東的文化田園產業。

縣府也積極推動交通建設，除加速推動重要道路改善工程，並改善墾丁大街人行空間等；近年也積極打造特色公園，同步啟動九如巴轆公園、新埤休閒公園、萬丹森林公園等大型綠地場域，及旗艦圖書館、客家總圖、潮青圖書館、恆春文化中心劇場等文化基礎設施，強化原民與客庄產業、救災體系與智慧交通，提升整體城市宜居性。

周春米 屏東 屏東縣

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