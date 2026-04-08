看見幸福台灣／屏東縣長周春米 精打細算、錢用刀口

「當初爭取參選並當選屏東縣第一個女縣長，就是要做好縣政，實現施政價值，執政成績也能獲得鄉親認同。」身為屏東縣第一個女縣長，周春米善用女性細膩、精打細算特質，秉持「持家」精神，將有限預算的每分錢用在最需要的地方，打造屏東成為幸福城市。

周春米上任後就力推育兒友善政策，除生育補助第二胎提高為3萬元，今年元旦開始，也新增1歲以下新生兒營養補助金每月2,000元。縣府同時推動月嫂服務，幫助育兒家庭減輕負擔，並提供月嫂培訓者二度就業機會，讓母嬰及再就業婦女都得利，堪稱「三贏」。

小的顧到老的也不能放，縣府去年將敬老卡提高到1,000點，鼓勵全縣長者們要動要玩，可以有更多機會搭乘大眾運輸到屏東各地景點山川走走。有長者說，他常常早上搭車到四重溪走走，泡個溫泉後下午再搭車回家，既免費又安全，也讓他活得更健康快樂。

全國護理人員荒嚴重，縣府為留住人才，去年實施「充實護理人力補助專案試辦計畫」，針對新進護理人員，輪值急慢性一般病床、特殊病床工作者，縣府及醫院各加薪3,000元，使平均月薪提升逾13%，全縣23家醫院也針對現職人員加薪或發放獎勵金，政策開辦來共吸引592名新進護理人員。

政府發展南方科技廊帶，屏東也是其中一環，台積電（2330）供應鏈將進駐屏東科學園區，如今園區正如火如荼建設中。另外國家火箭發射場落址滿州鄉九棚，屏東將成為國家火箭工業的重要場址，增加就業機會，也讓更多年輕人回鄉安居。

科技業發展離不開用電，未來對於綠電需求也愈來愈大，全球企業都在追求達到RE100，屏東縣是全國唯一入列，在全世界達到RE100的城市中，屏東縣是人口最多、面積最大，也是最困難，相當不易。

周春米認為，進步的城市就是要做到「全人照顧」，年輕人有工作機會，老人和兒童可受到保護。屏東縣政府已擁有一個很強的縣府團隊，無論是社福、觀光、產業等各項政策，均能跨局處團隊合作。