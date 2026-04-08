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看見幸福台灣／國泰人壽「步步攻億走」贊助瑪家鄉部落

經濟日報／ 記者洪佩玲／屏東報導
國泰人壽贊助屏東瑪家鄉部落，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。國泰人壽／提供
國泰人壽贊助屏東瑪家鄉部落，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動。國泰人壽／提供

為響應永續金融，呼應集團「BETTER TOGETHER共創更好」理念，擴大健康促進與永續公益的雙軸推動，國泰人壽自2022年啟動「步步攻億走」，贊助屏東瑪家鄉部落，支持發展綠電農業共生及偏鄉社區地方創生推動，希望透過企業反饋，對社會與環境永續產生影響力。

三和村位於瑪家鄉，是典型結合原民文化、農業與家庭生活的部落型社區，多數家庭仍以務農、打工或季節性工作為主，收入相對不穩定，因此居民們對生活的韌性，與長者、孩子與青年之間彼此支持共生的關係變成重要基礎。由於部落發展面臨人口老化及文化斷層挑戰，即使部落廚房在屏東霧台鄉與瑪家鄉已推動臺灣紅藜與小米產業超過十年，但統籌自主電廠營運且深耕原鄉部落多年的執行長王翊諠想著，「怎麼讓原鄉產業不只是被看見，而是能真正永續發展。」

由於政府推動碳足跡盤查與SDGs永續目標，王翊諠談起透過水保署媒合與國泰人壽合作的淵源，歸因國泰人壽希望推動不只再生能源硬體設備，而是讓能源可以被「看見、被參與、被理解」的在地模式。

「力促村落建置能源自主場域 ，認購電廠所發綠電，以利綠能收益永續挹注部落發展。」長期在部落深耕，王翊諠表示，當初在推動這個自主能源場域時，想法很單純，「如果這套系統可以穩定運作20年，那它就不只是發電，而是能持續支持部落孩子教育、長者照顧，以及青年培力。」

「步步攻億走」公益活動是很重要的轉化設計，希望將原本看不見的發電，轉化成讓綠能被看見、被參與，透過健走，讓大家理解這些電，不只是能源，而是會回到部落，支持孩子教育、長者照顧與青年培力的具體資源。

從自主發電到公益循環，部落廚房正在做的，不只是地方創生，而是讓淨零轉型在部落真正發生，並且被看見。如今，參與者開始關心能源從哪裡來，也有人會主動問：「我們還可以一起做什麼？」對王翊諠來說，這個計畫的意義，不只是能源自主，而是讓部落慢慢建立共融，「部落最珍貴的不是資源多寡，而是人與人之間願意一起生活。」

國泰人壽 永續

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