高雄全明星水果節4月8日登場 多款春季水果上架賣場

高雄全明星水果節將從明天登場，全台家樂福門市同步上架來自高雄的春季水果，包含芭樂、香蕉、蓮霧、小番茄、青梅、天使甜瓜、鳳梨及百香果等，推廣高雄農產好滋味。

高雄市農業局攜手家樂福推出「高雄全明星水果節」活動，今天在家樂福鼎山店舉辦宣傳記者會，活動將自4月8日至21日展開，於全台家樂福門市上架多款高雄水果，包含芭樂、香蕉、蓮霧、小番茄、青梅、天使甜瓜、鳳梨及百香果等。

高雄市農業局表示，適逢青梅產季，高雄青梅種植面積達1395公頃，主要分布於甲仙、桃源、那瑪夏及六龜等山區，為全台重要產區之一，然而受氣候影響，今年產量僅約往年的2至3成，產期相對短暫，喜愛青梅的民眾可把握時機。

此外，此次活動也重點推薦新上市的「天使甜瓜」，以果肉細緻、甜度高且香氣清雅著稱；而即將進入盛產期的鳳梨鮮甜多汁，也是不可錯過的春季美味。

家樂福公共事務部長陳依芳表示，家樂福長期致力推動食物轉型，支持在地小農與永續農業發展；高雄水果品質深受市場肯定，透過「全明星水果節」，讓全台消費者在鄰近賣場即可選購產地直送、新鮮且兼具友善耕作理念的優質農產。

這次活動也攜手高雄綠色友善餐廳「而今餐酒館」，推出甜點「一梅雙韻，青梅饗宴」，展現青梅在料理上的多元應用與創新可能，未來亦規劃於餐廳持續販售。

高雄市農業局長姚志旺表示，農業局持續推動在地農產與多元通路的合作，此次透過與家樂福及高雄綠色友善餐廳的合作，不僅拓展高雄農產的市場能見度，也具體實踐支持在地食材與友善環境的核心價值。