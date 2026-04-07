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影／縣定古蹟陳顯墓遭破壞 陳福海會勘、拜拜祈早日破案

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，引起各界關注，金門縣長陳福海（中）也相當重視，今天下午邀集相關單位親赴現場會勘，陳福海也要求警察局長黃壬聰（左二）等人要全力追查，盼儘速釐清案情。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，引起各界關注，金門縣長陳福海（中）也相當重視，今天下午邀集相關單位親赴現場會勘，陳福海也要求警察局長黃壬聰（左二）等人要全力追查，盼儘速釐清案情。記者蔡家蓁／攝影

有623年歷史、金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，引起各界關注，金門縣長陳福海也相當重視，今天下午14點邀集相關單位親赴現場會勘，警方也成立專案小組全力追查，盼儘速釐清案情。

包括陳福海、金門縣文化局長陳榮昌、文化資產科長顧孝偉、警察局長黃壬聰、金湖分局長黃智銘，以及古墓普查學者陳炳容、金門大學建築系副教授曾逸仁等人都到場了解情形；另包括金門縣下坑六郎公派下陳氏宗親會理事長陳滄江、高坑陳氏宗親會理事長陳容為等宗親代表也到場關切。

陳滄江表示，金門民情純樸，對祖墳極為敬重，依傳統觀念忌諱動人祖墳，研判應非本地人所為，推測應是外來人口，至於是大陸或台灣的人士，還不得知，有賴警方調查；他說，警方目前已調閱周邊監視器積極追查，希望儘快破案，「此風不可長」，以安撫宗親憤怒的情緒。

金湖分局長黃智銘也指出，案件已報請金門地檢署檢察官指揮偵辦，並由分局與金門縣警局刑警大隊組成專案小組，調閱周邊監視器，全面清查可疑人車與相關跡證；初步勘查顯示，古墓目前為外層受損，相關跡證都已送驗，墓內暫未發現明顯失竊情形。由於周邊有陳氏一郎公的古墓在進行環境改善工程，警方也不排除釐清是否有施工人員涉案，同時規劃在主要路口增設監視設備。

縣長陳福海表示，將要求相關單位先進行周邊雜草清理與緊急防護措施，後續再依文化資產修復原則「修舊如舊」辦理整修。他也特別在現場祭拜陳顯，祈求祖先庇佑案件早日水落石出，並要求警方全力偵辦。

由於陳顯墓被視為「騷蟳趕蟹穴」（俗稱螃蟹穴）的風水寶地，事件也引發民間對風水影響的討論。風水師許逸俊指出，墓穴一旦遭挖掘，象徵風水結構已被破壞，難以恢復原有格局，只能依原貌修復；不過從風水觀點來看，一般地氣運行約60年一循環，古墓原有的風水效力可能早已消退。

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（左）也相當重視，今天親赴現場會勘，詢問金門大學建築系副教授曾逸仁古墓受損情況。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（左）也相當重視，今天親赴現場會勘，詢問金門大學建築系副教授曾逸仁古墓受損情況。記者蔡家蓁／攝影

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（右二）到現場會勘，並與陳氏大老研商後續維修。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（右二）到現場會勘，並與陳氏大老研商後續維修。記者蔡家蓁／攝影

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（左）到現場會勘，請教古墓普查學者陳炳容的意見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（左）到現場會勘，請教古墓普查學者陳炳容的意見。記者蔡家蓁／攝影

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（右二）也相當重視，邀集相關單位親赴現場會勘，了解受損情況。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，金門縣長陳福海（右二）也相當重視，邀集相關單位親赴現場會勘，了解受損情況。記者蔡家蓁／攝影

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，引起各界關注，警方也成立專案小組全力追查，盼儘速釐清案情。記者蔡家蓁／攝影
金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞挖掘，引起各界關注，警方也成立專案小組全力追查，盼儘速釐清案情。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳滄江 陳福海

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