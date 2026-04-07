高雄促參招商金額5年累計3400億 再度蟬聯全國促參王

高雄市政府今天上午進行市政會議，財政局針對去年度促參成果提出報告。財政局表示，依據財政部公布的2025年促參招商成果顯示，高雄市招商金額1116億元，再度拿下全國第一，且連續4年獲得「招商卓越獎」。市長陳其邁上任以來，市府促參招商累計金額已突破3400億元。

財政局說明，高雄市去年促參招商金額1116億元，不僅創下歷史新高，也蟬聯全國第一；今年目前已成功招商10案，另有1案公告中，並預計於第2季再公告6案。

市長陳其邁指出，他上任後財政局成立促參推動委員會，並由副市長林欽榮擔任召集人，結合外部專家學者的專業意見，審慎檢視各促參案件的財務試算與招商條件，提升案件品質與投資吸引力，成功引入更多民間資源投入市政建設，相關成果逐步展現。

財政局進一步說明，今年「小港運動中心民間自提OT案」、「捷運紅線R17世運站A5基地都更案」、「捷運局橘線O9站(B、C基地)土地開發案」等案成功招商，預估民間投資金額共448億元。「中油研發專區商業區A6街廓土地都市更新案」等5案，預估民間投資金額491億元。

財政部上月公布2025年促參招商成果，高雄榮獲「促參」及「廣義民參」雙料冠軍，認列民間投資簽約金額達1116億元，突破歷史新高。圖／高市財政局提供