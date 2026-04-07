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高雄3區將停水11至15小時 影響約4萬多戶
自來水公司7日宣布，將於4月16日辦理翁公園淨水場電氣設備檢驗等3件工程，因此，高雄3區包括為鳳山、大寮、大樹，將停水11至15小時，影響約4萬多戶。
自來水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此翁公園淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「清水配電設備增設發電機ATS連接」、「清水池馬達出水端開關更換」，受影響民眾請提前儲水備用。
一、停水11小時區域：1. 鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里
2. 大樹區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里(鳳屏路以南)；大樹區九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；和發產業園區(和春基地)及萬大工業區
二、停水15小時區域：大寮區：高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商、山頂國小一帶。
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