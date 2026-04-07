高雄3區將停水11至15小時 影響約4萬多戶

台39線高鐵橋下道路目前南端僅到高雄阿蓮區，2020年起規畫南延至仁武，其中燕巢至橋頭科學園區「優先段」已在去年動工，但燕巢以南路段仍是雜草叢生、工廠林立，該延伸道路串連仁武科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區並通往南科，是高雄S廊帶重要幹道，仁武居民呼籲盡速施工，採分段施工，仁武端優先施作，緩解產業人才通勤需求。

2026-04-06 16:37