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屏東黑膠時代曲4月8日開賣 張秀卿、蕭煌奇獻唱經典

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣政府音樂品牌「黑膠時代曲」，今年邀請金曲歌后張秀卿、柔情天后趙詠華及金曲歌王蕭煌奇，分別於恆春文化中心及屏東演藝廳登場獻唱，3場演出將於8日開賣。

縣府文化處今天發布新聞稿表示，「黑膠時代曲」系列以回味經典為策展核心，精選70至90年代膾炙人口的國、台語流行金曲，透過實力派歌手詮釋，讓熟悉旋律在數位時代重新綻放；今年以「First Love」為主題，呈現愛情、青春與浪漫經典氛圍。

文化處表示，首場於5月10日下午3時30分在恆春文化中心劇場館舉行，由恆春女兒張秀卿獻唱，帶來「車站」、「香水」、「想厝的心情」等經典歌曲，在熟悉的土地上與鄉親共享音樂情感，別具意義。

第二場於6月27日下午3時30分在屏東演藝廳登場，趙詠華將以結合古典與流行的美聲，呈現「最浪漫的事」、「求婚」等動人歌曲。

此外，第三場於6月28日晚間6時在屏東演藝廳音樂廳舉行，由蕭煌奇以溫暖渾厚的嗓音與深情創作，帶來「你是我的眼」、「末班車」等經典曲目。

文化處表示，「黑膠時代曲」除了實力派卡司，也規劃名家導聆、黑膠市集及主題講座等活動。3場次演出將於8日下午2時在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。

台語 屏東縣政府 屏東縣

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