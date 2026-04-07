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高雄3區多里4月16日停水 影響4萬戶用水

中央社／ 高雄7日電

台灣自來水公司將於16日辦理翁公園淨水場電氣設備檢驗等3件工程，高雄市大寮、鳳山、大樹等3區多里及和發產業園區等，將停水11或15小時，停水戶數共4萬戶，提醒民眾提前儲水備用。

台灣自來水公司第七區管理處今天新聞稿表示，將於16日辦理翁公園淨水場電氣設備檢驗等3件工程，因需停水施工，總共停水戶數約4萬戶。

受影響區域，一般停水區域包括大寮區山頂里、永芳里、光武里、會社里、三隆里、上寮里、中興里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、溪寮里、義和里、前庄里、中庄里、後庄里（鳳屏路以南）。

鳳山區東門里、鳳東里、誠德里、誠信里、誠智里；大樹區九曲里、瓦厝街小型工業區一帶；以及和發產業園區及萬大工業區。影響時間為16日上午9時至晚間8時。

另外，管末高地區停水區域，為大寮區的高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路（衛生所以上高地區）、正氣路、中山工商、山頂國小一帶。影響時間為16日上午9時至晚上12時。

台灣自來水公司第七區管理處說明，估計此次除停水區域，其餘地區仍保持正常供水。但恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間才能恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

此外，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，台灣自來水公司第七區管理處提醒用路人配合改道，並注意交通安全；停水期間，也提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

停水 高雄

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