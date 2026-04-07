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高雄「恐龍酷樂園」落幕 4天吸引破百萬人潮

中央社／ 記者蔡孟妤高雄7日電
2026高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」昨天在衛武營國家藝術文化中心落幕，4天活動累積突破100萬人次進場。中央社（高雄市政府教育局提供） 中央通訊社
2026高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」昨天在衛武營國家藝術文化中心落幕，4天活動累積突破100萬人次進場。中央社（高雄市政府教育局提供） 中央通訊社

2026高雄兒童節系列活動「恐龍酷樂園」昨天在衛武營國家藝術文化中心落幕，市府教育局統計指出，4天活動累積突破100萬人次進場，帶動周邊觀光與消費效益。

高雄市教育局今天新聞稿指出，「恐龍酷樂園」主打日本擬真恐龍演出，結合恐龍大草原、化石挖掘、互動闖關等多元內容，打造寓教於樂的沉浸式體驗。

活動自開幕首日即吸引逾25萬人次，雖然第2日受雨勢影響，但第3日天氣轉晴，更突破28萬人次入園。活動最後1日人潮不減，4天活動總計突破100萬人次進場。

此外，由衛武營及高雄市青年局招募的特色攤商市集，包括特色美食、文創商品等百攤品牌齊聚，吸引民眾駐足消費，不少攤商表示業績明顯成長。

高雄市長陳其邁表示，高雄持續透過大型主題活動，結合文化、教育與觀光，打造城市大小朋友的美好回憶，讓更多孩子有機會接觸高品質的演出，也讓更多家庭看見高雄的活力與魅力。

教育局表示，「恐龍酷樂園」成功整合展演、教育與市集經濟，不僅創下百萬人次佳績，更帶動周邊觀光與消費效益，未來將持續推出更多優質親子活動，讓高雄成為全台最具吸引力的親子旅遊首選城市。

恐龍 日本 高雄

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