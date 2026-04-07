首捕屏東第一鮪 老船長嗨到失眠

屏東縣琉球籍漁船「富漁慶二號」四月五日上午九時許，在台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，連忙趕回東港漁港。昨天下午三時經東港區漁會「驗明正身」後，確認符合資格為今年第一鮪，在眾人掌聲下船長洪福家笑得合不攏嘴。

富漁慶二號四月五日上午十一時廿四分通報東港漁業電台，當天上午九時許在台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，為了爭第一鮪頭銜，連忙兼夜趕回，昨天上午六時四十七分許返抵東港漁港。

東港漁會昨天下午三時驗魚，碩大黑鮪魚從船艙緩緩釣起時，讓圍觀民眾讚嘆聲不斷。鑑定小組觀察魚眼睛、嘴巴、皮膚光澤、腹尾顏色，並檢視起鉤錄影畫面，判定起鉤時為活魚，魚隻也有去鰓、去內臟，經過磅確認超過一百七十五公斤標準，漁會總幹事鄭鈺宸宣布為今年第一鮪，眾人紛紛鼓掌慶賀。

船長洪福家今年六十七歲，是歷屆捕獲第一鮪最年長的船長；他從十四歲討海至今已五十三年，今年第一次捕獲第一鮪，讓他開心到當晚都睡不著。他說他四月一日出港，原本是要捕捉旗魚，沒想到出港第五天竟有黑鮪魚來咬鉤。

由於之前已有二艘漁船因錄影不合規被判失格，讓洪福家心情格外緊張，全程手機錄影不敢放鬆。

洪福家表示，捕抓過程緊張刺激，魚還差一點脫鉤，經半個鐘頭奮戰終於把魚拉上船，收拾好漁具後立刻加快馬力返港；討海五十多年第一次捕到第一鮪，真的激動又高興。

第一鮪預計於四月八日上午十時在東港魚市場舉辦拍賣會，由縣長周春米擔任拍賣官，並邀請神秘大咖藝人助陣；「二○二六屏東黑鮪魚文化觀光季」則於五月二日開幕。