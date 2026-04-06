媽媽吃社區供餐被照顧 兄弟慨捐36萬回報瓊林社區讓母愛延續

金門縣金湖鎮瓊林社區今日傳出暖心善舉。「育昇旅行社」負責人蔡宗佑與「巨登旅行社」負責人蔡添丁兄弟倆，各自捐出18萬元，共計36萬元回饋社區，作為推動長者關懷與社會福利之用。這筆款項背後，源自對母親黃秀治的思念，也是一段社區照顧長輩的溫暖回應。

蔡添丁表示，兄弟兩人長年在台灣打拼，雖會返鄉探視母親，但始終覺得陪伴不夠；母親生前長期參與瓊林社區供餐，與村里長輩互動密切，常提起受到社區照顧的點滴，讓兄弟深受感動。母親辭世後，兩人商議要感謝回饋社區，所以兄弟倆自掏腰包各拿出18萬元，捐給社區，「希望讓社區去做更多對的事情，幫助更多人。」

瓊林社區發展協會理事長蔡懷芝指出，這筆善款承載著兩人對母親的情感與感恩之心，兄弟以實際行動延續母愛，也讓善念在地方持續流動，意義格外深遠。

今天到場見證的金湖鎮民代表會主席蔡乃靖也表示，社區長期推動長者陪伴、健康促進及青銀共學等服務，致力打造有溫度的在地照顧網絡，但相關運作仰賴穩定資源支持。此次捐款不僅有助提升服務量能，也讓關懷從制度走入日常，照顧更多需要協助的居民。