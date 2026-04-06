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台鋼雄鷹主場開幕戰 陳其邁擔任開球嘉賓

中央社／ 高雄6日電

中華職棒新球季開打，台鋼雄鷹今天於澄清湖主場開幕戰迎戰統一獅，高雄市長陳其邁出席並擔任開球嘉賓，為新球季揭開序幕，也為高雄地主隊台鋼雄鷹加油打氣。

台鋼雄鷹主場開幕戰，首日內野門票完售，吸引上萬球迷進場觀賽，球迷們拿著應援物替球隊加油打氣，現場汽笛聲、加油聲不斷，氣氛熱烈。

陳其邁出席開幕戰，與台鋼集團會長謝裕民、董事長王炯棻等人參與賽前儀式並擔任開球嘉賓，為新球季揭開序幕，並與球迷一同觀賽，為高雄地主隊台鋼雄鷹加油打氣，也邀球迷一起進場為高雄球隊應援。

台鋼雄鷹今年以「做伙拚」為年度口號，力拚新球季佳績，展現與高雄市民並肩奮戰奪勝的決心，目標挺進季後賽，拿下總冠軍，邀請球迷一起進場加油。

市府發布新聞稿表示，為提升球場觀賽品質及改善硬體設施設備，高雄市政府共編列新台幣3億7595萬元辦理澄清湖棒球場改善工程，全面優化觀眾席座椅、球員休息室、牛棚、照明及消防系統等設施。

同時，市府也延續廣受好評的學生50元銅板價看球優惠，鼓勵民眾進場看球相挺；台鋼雄鷹例行賽澄清湖主場期間，也將於捷運衛武營站及高鐵左營後站（捷運2號出口）有免費接駁車，也可搭乘大眾運輸工具前往。

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