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金門四大名穴之一驚傳遭破壞 陳顯墓受損風水傳說再掀熱議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然。由於該墓被視為金門「四大名穴」之一，且背倚巨石、具「騷蟳趕蟹穴」（俗稱螃蟹穴）風水格局，此次受損不僅涉及文化資產，也讓流傳數百年的風水傳說再度成為焦點。圖／民眾提供
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然。由於該墓被視為金門「四大名穴」之一，且背倚巨石、具「騷蟳趕蟹穴」（俗稱螃蟹穴）風水格局，此次受損不僅涉及文化資產，也讓流傳數百年的風水傳說再度成為焦點。圖／民眾提供

金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然。由於該墓被視為金門「四大名穴」之一，且背倚巨石、具「騷蟳趕蟹穴」（俗稱螃蟹穴）風水格局，此次受損不僅涉及文化資產，也讓流傳數百年的風水傳說再度成為焦點。

陳顯墓位於金湖鎮后園南側濱海地帶，距聚落約300公尺，1999年公告為縣定古蹟。陳氏宗親今天下午14點多前往掃墓時，發現墓龜外層遭破壞，上面的一片片龜殼石片全被破壞，上面出現一個大洞口，隨即報警。警方、文化局與金門古墓普查團隊接獲通報後到場勘查，正釐清受損範圍與是否涉及人為盜掘。

地方人士指出，金門民間對祖墳極為敬重，盜挖墳墓在傳統觀念中屬重大禁忌，因此事件曝光後，多數鄉親直呼不可思議，普遍認為「不太可能是本地人所為」。據悉，過去國定古蹟陳禎墓也曾發生石獅遭竊案件，最終查出為外地竊盜集團，讓此次事件更添揣測空間。

不過，相較案件本身，更引人關注的是陳顯墓的風水傳說。陳顯為金門明代中舉的第一人，有「開科第一」之稱，一生清廉剛直，因不願事奉奪位稱帝的明成祖朱棣，最終以死明志，葬於后園海濱。

相傳出殯當日，送葬隊伍行經海邊時突起強風，將孝子手中的幡旗吹起，朝著后園村南方的海濱飛去，眾人皆看傻了眼，連忙在後面追趕，吹至一處巨石前落下，風水師勘查後認定為「蟹窩吉地」，直言比起先前看好的墓地，風水好得太多了，因為，以幡旗降落地點為基準，「進前三宰相，退後萬人丁」，風水師詢問陳顯妻是要往前還是往後葬。

陳顯夫人因感慨先生生前，雖貴為五品知州，但家中卻常年一貧如洗，當下，即作出退後歸葬的決定，當棺木退至巨石前下葬，陳夫人還怕退得不夠後面，怕子孫不夠興旺，要求風水師再退一步，沒想到，就在他們沿途將棺材入穴地時，卻突然來個雷電交作，霹靂一聲，巨石從中裂開來，巨石且為之連續鳴叫三日乃止，風水師這時就慨難嘆道：「蟹窩已破，雖有萬人丁，但大多往外遷他地也。」也就是說這些子孫將來不會留在這裡，而是到外面去發展。

實際上，陳顯後代確實散居兩岸及東南亞，每逢清明常有數百人返鄉祭祖。此次古墓受損，「吉穴遭破」的說法再度被提起，甚至引發民間對風水遭擾的聯想。另有夏興村民指出，4月1日凌晨曾發生疑似歹徒企圖撬開陳氏宗祠未遂事件，是否與本案相關，仍待警方進一步釐清。

文化局長陳榮昌表示，初步勘查顯示目前為墓龜外層受損，尚未確認是否波及墓室內部，由於現場積水尚未排除，後續將再行會勘確認。文化局也將與警方及宗親研議修復及保護措施。

陳榮昌指出，陳顯墓為縣定古蹟，若確認為人為破壞，恐已觸犯文化資產保存法，依法可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科罰金。

金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供

金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，引發地方譁然，警方出動多名刑警到場調查釐清。圖／民眾提供

金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，現場遺留一把小圓撬，疑為作案工具。圖／民眾提供
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，現場遺留一把小圓撬，疑為作案工具。圖／民眾提供

金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，內部因下雨而積水。圖／民眾提供
金門縣定古蹟陳顯墓驚傳遭破壞，今天被發現墓體外層遭挖掘，內部因下雨而積水。圖／民眾提供

金門 國定古蹟 文化局

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